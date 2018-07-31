Стала известна судьба предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Москву

Мир

В Россию из Германии экстрадировали фигуранта громкого «кокаинового дела» — российского бизнесмена Андрея Ковальчука. Следствие считает, что бизнесмен, длительное время проживавший в ФРГ, является организатором наркотрафика из Аргентины в Россию.

Как сообщает DW, немецкий адвокат россиянина Александер Хамбург заявил, что его подзащитный был экстрадирован в Россию раньше истечения срока для подачи обжалования решения суда о выдаче бизнесмена.

Ранее Высший земельный суд Берлина постановил, что экстрадици следует считать «допустимой». «Выдворение стало сюрпризом в том смысле, что произошло относительно быстро», — отметил адвокат. По его словам, Андрей Ковальчук заявлял о готовности предстать перед немецким правосудием, но возражал против выдачи на родину, так как не рассчитывает там на справедливый судебный процесс.

Адвокат обжалует экстрадицию, однако, по его собственным словам, надежд на возвращение Ковальчука в ФРГ «фактически мало».

Напомним, что о «кокаиновом деле» стало известно в декабре 2016 года, когда в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял около 350 килограммов. Его стоимость оценили в 50 миллионов долларов. В Аргентине полагали, что к организацию наркотрафика были причастны сотрудники российской дипломатической миссии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кокаин из Аргентины в Россию под видом дипломатической почты поставляли с 2012 года.