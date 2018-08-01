Отключение телевидения и подорожание мобильной связи: что изменится для украинцев с 1 августа

Украина

С 1 августа в Украине вступят в силу ряд изменений, которые будут касаться жизни населения страны. В частности, речь идет о подорожании газа и мобильных услуг, отсутствии аналогового телевидения и ряде других изменений.

Почти на 2% подорожает газ — но только для промышленных пользователей. «Нафтогаз Украина» повысил цену, по которой он будет закупать топливо у частных отечественных газодобытчиков до 8088 грн. за тысячу кубометров. В то же время повысилась и отпускная его цена: до 8442−9236 грн. за тысячу кубометров (к этим цифрам надо добавить еще 20% НДС). Население это подорожание ощутит опосредованно — цена газа будет заложена в стоимость различных товаров и услуг.

1 августа 2018 года должна была повыситься и цена на газ для населения. По прогнозам — практически вдвое. Особенно — для пользователей, у которых еще не установлены счетчики. Однако Кабмин Украины на месяц — до 1 сентября — продлил действие спецобязательства «Нафтогаза», согласно которому газ для населения поставлялся по цене ниже рыночной. Как рассказали «ФАКТАМ» в «Киевгазэнерджи», киевляне пока по-прежнему будут платить 6,9579 гривен за кубометр или же (в отсутствие счётчика) по ранее установленным нормам потребления.

Кроме того, оповышении тарифов объявил мобильный оператор «Vodafone Украина». Цены возрастут для пользователей ряда архивных бизнес-тарифов — «Смарт Офис», «Офис» и «Офис +». В процентном соотношении более всего пострадают пользователи самых дешевых планов. Так, с 30 до 40 гривен выросла ежемесячная плата в тарифе «Смарт Офис 20». На 20−30 гривен подорожали другие тарифы этой линейки (до 370 гривен за «Смарт Офис 220»). Также на десятку (в полтора раза) выросла цена «Офис 10» — до 30 гривен. Остальные тарифы линеек «Офис» и «Офис +» подорожали на 15−20 гривен.

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Поднимется в цене даже копейка. Впрочем — только для банков. С 1 августа Нацбанк вводит оплату за подкрепление касс банков монетами. За тысячу десятикопеечных монет (сто гривен) надо будет доплатить ещё двадцать гривен. За тысячу полтинников (пятьсот гривен) — 35 гривен. Монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек будут выдаваться по номиналу, но их производство уже прекращено. В обороте эти монеты остаются, пока не износятся.

1 августа в управление городом вернется киевский мусоросжигающий завод «Энергия». Как это отразится на киевлянах — пока неизвестно. В этот день столице должны окончательно возвратить еще и ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, в связи с чем были утверждены тарифы на электроэнергию и тепло, ими производимые. Они на несколько копеек выше предыдущих. Электричество будет стоить 182,83 коп/кВт/ч — но пугаться не стоит. Это цена, по которой «Киевтеплоэнерго» будет продавать его на Оптовый рынок. Население пока будет платить по прежним тарифам.

Также не стоит и радоваться тому, что производство тепловой энергии для услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой для киевского населения, согласно постановлению НКРЭКП, составит всего 783,09 грн/Гкал — это всего лишь цена, которую будет получать предприятие. Киевлянам тепло и горячая вода по-прежнему будут обходиться пока в полтора раза дороже, поскольку в тариф включаются и другие составляющие. Впрочем, отопление все равно включать рано, а горячей воды у многих по-прежнему нет.

Этот день с нетерпением ожидают абитуриенты — Минобразования обнародует списки поступающих в вузы. В электронных кабинетах абитуриентов должны измениться статусы. И в зависимости от того, рекомендован или нет он к зачислению, будущим студентам в срочном порядке надо будет нести оригиналы документов в выбранный вуз.

А вот аналоговое телевидение начнет пропадать. Согласно постановлению Кабмина с 1 августа его не станет в Киеве и Кировоградской области, а с 1 сентября — почти по всей Украине. Однако на территориях Черниговской, Харьковской и Сумской областей его решено пока не отключать, поскольку здесь сильно информационное влияние российского телевидения. Также до 31 декабря местные телекомпании, не имеющие цифровых лицензий, будут вещать в аналоговом формате.

Вслед за Киевом поднимут цену на проезд и в Днепре. Но не с первого августа, а с пятого. В трамвае, троллейбусе и метро можно будет покататься за четыре гривны (сейчас — полторы-две).

Вместе с тем, с августа Минздрав Украины расширяет список препаратов, которые входят в программу «Доступные лекарства». Больные астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить некоторые препараты бесплатно. С 1 августа в перечень лекарств войдет 261 препарат (на 22 больше, чем в предыдущем).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре в Украине могут существенно вырасти тарифы на воду — из-за подорожания хлора, которым обеззараживают воду.