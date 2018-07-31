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Уровень загрязнения воздуха в столице вырос до опасно допустимого, — ГСЧС
Начиная с 31 июля в Киеве наблюдается повышение концентрации вредных примесей в воздухе. Об этом сообщают в ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Согласно данным синоптиков, начиная со вторника в столице Украины наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению в приземном слое воздуха ряда вредных примесей. В частности, наблюдается повышение уровня азота и формальдегида.
«По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская»,— сообщает ГСЧС.
Антициклональный характер погоды, высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха, которые способствуют накоплению примесей в воздухе, продержатся в Киеве до 3 августа.
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