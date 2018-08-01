Похищены бесценные реликвии шведской королевской семьи (фото)

Мир

Во вторник, 31 июля, в Швеции были похищены реликвии королевской семьи. Неизвестные вынесли из собора в городе Стренгнес корону короля Карла IX, корону королевы Кристины, а также прочие символы монархии.

Преступление было совершено средь бела дня. Стренгнес находится примерно в 80 километрах от Стокгольма. Воры выбежали из собора, прыгнули в поджидавший их катер и скрылись.

Полиция сообщила, что ведется преследование. Прочесывают на катерах все укромные места в округе. Украденные реликвии являются бесценными. Это не просто ювелирные изделия. Это часть истории Швеции.

Украденные реликвии находились здесь

Местная газета Aftonbladet сообщает, что собор был открыт для посетителей, когда произошло ограбление. Свидетели утверждают, что катер, на котором скрылись преступники, был небольшим и открытым.

Напомним, в апреле 2018 года во Франции была украдена одна из главных реликвий Бретани — золотой контейнер овальной формы, в котором хранится сердце Анны Бретонской.