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В США прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту

В ходе первых судебных слушаний по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта федеральный прокурор Узо Асони сформулировал в трех словах основные претензии, которое у обвинения есть к подсудимому.

«Все эти обвинения сводятся к одному:Пол Манафорт лгал», — приводит цитату из выступления прокурора CNN.

«Человек, находящейся в этом зале суда, полагал, что закон к нему не относится. Ни в части налогового, ни в части банковского права», — сказал Асони суду присяжных (цитата по Reuters).

По его словам, имеющиеся доказательства показывают, что экс-глава штаба Трампа «ставил себя и свои деньги выше закона», пряча десятки миллионов долларов на оффшорных счетах. По версии обвинения, Манафорт организовал «многомиллионный заговор, чтобы уклоняться от налоговых и банковских законов США».

В частности, как утверждает обвинение, Манафорт открыл около 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы «получать и скрывать» свои доходы от работы в Украине.

Асони в ходе слушаний утверждал, что Манафорт вел «экстравагантный образ жизни»: скупал дорогостоящую недвижимость в США, тратил миллионы на ее ремонт, а также израсходовал более полумиллиона долларов на «шикарную одежду».

Кроме того, прокуратура считает, что Манафорт лгал банкам США, чтобы получать кредиты на недвижимость в надежде сохранить роскошный образ жизни после того, как режим Виктора Януковича, на который он работал, пал, и поступление денег прекратилось.

Манафорт себя виновным не признает.

Обвинения были высказаны во время вступительных заявлений во вторник на процессе по делу Манафорта. Это первый судебный процесс, связанный с расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер относительно предполагаемых связей между президентской кампанией Трампа и Россией. Процесс стартовал 31 июля в суде города Александрия, штат Вирджиния. Манафорта обвиняют в заговоре против США за работу на Украину. Чуть ранее прокуроры и адвокаты, задействованные в судебном разбирательстве по делу Манафорта, отобрали 12 присяжных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Мюллера назвали размер вознаграждения, полученного Манафортом в Украине.