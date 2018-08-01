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Стрельба в Одессе: двое раненых, двое – задержаны
Стрельба в черноморском курортном городе раздается все чаще. Причем, каждый такой случай имеет свою неповторимую «окраску». Если не криминальные авторитеты, то их смотрящие. Если не воры в законе, то обычные бандиты…
«Дурной пример» явно заразителен. Взялись за оружие и простые смертные, как-то -простые водители и торговцы.
31 июля выстрелы раздались возле одного из высотных жилых домов по улице Маршала Малиновского.
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«Сообщение об этом ЧП поступило в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа, — рассказали в Малиновском отделе полиции. — Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя мужчинами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать. В результате инцидента один из автомобилистов выхватил травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил пулевое ранение руки, другой — уха. Потерпевшим оказана соответствующая медицинская помощь».
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Отмечается, что оба водителя с места происшествия скрылись, но вскорости были задержаны правоохранителями и доставлены в отдел полиции для выяснения их личностей и обстоятельств происшествия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”