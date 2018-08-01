Мир

В Мексике после взлета разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет компании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго в центральной части Мексики. Об этом сообщает BBC.

Информации о количестве пострадавших пока нет.

Как сообщает мексиканское телевидение, крушение произошло неподалеку от аэропорта.

По словам одного из репортеров телеканала Milenio, часть выживших пассажиров смогла выбраться из-под обломков самостоятельно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром.