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Мир

В Мексике после взлета разбился пассажирский самолет

1:50 1 августа 2018   39
Крушение самолета в Мексике
Инф. «ФАКТОВ»

Пассажирский самолет компании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго в центральной части Мексики. Об этом сообщает BBC.

Информации о количестве пострадавших пока нет.

Как сообщает мексиканское телевидение, крушение произошло неподалеку от аэропорта.

По словам одного из репортеров телеканала Milenio, часть выживших пассажиров смогла выбраться из-под обломков самостоятельно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром.

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