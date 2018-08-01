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В Мексике после взлета разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет компании Aeromexico потерпел крушение в штате Дуранго в центральной части Мексики. Об этом сообщает BBC.
Информации о количестве пострадавших пока нет.
Как сообщает мексиканское телевидение, крушение произошло неподалеку от аэропорта.
По словам одного из репортеров телеканала Milenio, часть выживших пассажиров смогла выбраться из-под обломков самостоятельно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”