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В Беларуси назвали преемника "разбитого инсультом" Лукашенко

3:15 1 августа 2018   94
Андрей Кобяков
Инф. «ФАКТОВ»

В случае, если по каким-то причинам президент Беларуси не сможет исполнять свои обязанности, в Конституции страны предусмотрена процедура передачи власти. Согласно главному закону страны, в переходный период обязанности первого лица возлагаются на премьер-министра, пишет российское издание «Дни.ру».

С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков. Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много.

По данным белорусского «Радио свобода», глава кабмина сторонится публичности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации.

Из биографии премьер-министра известно, что он родился в ноябре 1960 года в Москве, в семье военного летчика. В 2001-м был назначен на должность вице-премьера, параллельно какое-то время руководя Министерством экономики. В 2010-м Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своей администрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России. Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014-го.

Как сообщают СМИ, глава кабмина — сторонник осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.

Напомним, сообщения об инсульте у главы белорусского государства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие на публике в течение нескольких дней. В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровье главы государства опровергли. Во вторник Лукашенко появился на публике: он встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «героя парковки» из России публично наказали в Беларуси: в сети опубликовали фото.

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