- 4:52 Стало известно, сколько Киеву оставаться без горячей воды: счет пошел на месяцы
- 4:39 Девочке с шестью конечностями отрежут лишние
- 3:15 В Беларуси назвали преемника "разбитого инсультом" Лукашенко
- 2:50 Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой и Галкина в Европу
- 2:13 В Вишневом под Киевом столкнулись сразу три маршрутки, пострадали люди
- 1:50 В Мексике после взлета разбился пассажирский самолет
- 1:05 Стрельба в Одессе: двое раненых, двое – задержаны
- 0:56 Столкновение поездов под Мачу-Пикчу в Перу: пострадали более 20 человек
- 0:43 В США прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту
- 0:14 Похищены бесценные реликвии шведской королевской семьи
В Беларуси назвали преемника "разбитого инсультом" Лукашенко
В случае, если по каким-то причинам президент Беларуси не сможет исполнять свои обязанности, в Конституции страны предусмотрена процедура передачи власти. Согласно главному закону страны, в переходный период обязанности первого лица возлагаются на премьер-министра, пишет российское издание «Дни.ру».
С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков. Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много.
По данным белорусского «Радио свобода», глава кабмина сторонится публичности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации.
Из биографии премьер-министра известно, что он родился в ноябре 1960 года в Москве, в семье военного летчика. В 2001-м был назначен на должность вице-премьера, параллельно какое-то время руководя Министерством экономики. В 2010-м Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своей администрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России. Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014-го.
Как сообщают СМИ, глава кабмина — сторонник осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.
Напомним, сообщения об инсульте у главы белорусского государства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие на публике в течение нескольких дней. В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровье главы государства опровергли. Во вторник Лукашенко появился на публике: он встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.
У Лукашенко инсульт? СМИ сообщили о госпитализации президента Беларуси: Он «пропал» несколько дней назад pic.twitter.com/7G87VS80Gf— Екатерина Афанасьев (@afanaseva_katya) 30 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «героя парковки» из России публично наказали в Беларуси: в сети опубликовали фото.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!.. ”