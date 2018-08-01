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Шоу-бизнес

Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой и Галкина в Европу

2:50 1 августа 2018   18
Пугачева и Галкин
Инф. «ФАКТОВ»

Этим летом Примадонна изменила любимой Юрмале: она отдыхала на Сардинии, потом уехала на Кипр, где не так давно обзавелась недвижимостью. Но только ли восстановление душевных и физических сил заставило последнюю народную артистку Советского Союза устремиться в Старый Свет? Таким вопросом задается издание «Дни.ру».

Оказалось, что дело не в предпочтениях, а в … деньгах и виде на жительство.

«И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей. Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в оффшорах и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках»— рассказал изданию знакомый звездной четы.

На счетах певицы, как говорят, миллионы долларов. Поэтому она не раз и попадала в топ богатых российских знаменитостей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аллу Пугачеву обвинили во лжи, Галкин заступился за супругу.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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