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Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой и Галкина в Европу
Этим летом Примадонна изменила любимой Юрмале: она отдыхала на Сардинии, потом уехала на Кипр, где не так давно обзавелась недвижимостью. Но только ли восстановление душевных и физических сил заставило последнюю народную артистку Советского Союза устремиться в Старый Свет? Таким вопросом задается издание «Дни.ру».
Оказалось, что дело не в предпочтениях, а в … деньгах и виде на жительство.
«И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей. Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в оффшорах и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках»— рассказал изданию знакомый звездной четы.
На счетах певицы, как говорят, миллионы долларов. Поэтому она не раз и попадала в топ богатых российских знаменитостей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Аллу Пугачеву обвинили во лжи, Галкин заступился за супругу.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”