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Происшествия

В Вишневом под Киевом столкнулись сразу три маршрутки, пострадали люди (фото)

2:13 1 августа 2018   136
ДТП в Вишневом
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Вишневое, что под Киевом, произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов, пострадали двое водителей и двое пассажиров. Об этом сообщили в полиции Киевщины.

По данным правоохранителей, все четверо травмированных с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

«По предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса 732 стало плохо и он выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с двумя другими автобусами №№306 и 723, которые двигались в противоположном направлении», — объясняют в полиции причины аварии.

Отмечается, что сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая допрашивает участников дорожного происшествия, свидетелей, устанавливает обстоятельства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отдыхающих в Одессу вез водитель-наркоман.

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