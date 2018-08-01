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Девочке с шестью конечностями отрежут лишние (фото)
У девочки из филиппинского города Илиган удалят близнеца-паразита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
14-летняя Вероника Комингес (Veronica Cominguez) родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди. На пальцах ее близнеца-паразита растут ногти, а из-под нароста иногда сочатся кровь и жидкость с неприятным запахом.
Мать девочки утверждает, что во время беременности ждала близнецов и даже выбрала имена для двух детей, однако в итоге родилась только Вероника. Оказалось, что на ранних стадиях эмбрионального развития ее зародыш поглотил другого ребенка.
Местным жителям удалось собрать деньги на удаление близнеца-паразита. Ожидается, что через несколько недель Вероника уедет в Таиланд для хирургической операции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой.
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