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Украина

Стало известно, сколько Киеву оставаться без горячей воды: счет пошел на месяцы

3:50 1 августа 2018   918
Горячая вода
Инф. «ФАКТОВ»

Представитель «Нафтогаза» попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный срок по причине нахождения сторон в процессе переговоров для мирного решения процесса. Об этом сообщает УНИАН.

31 июля 2018 Хозяйственный суд Киева перенес подготовительное заседание на 10 сентября 2018 года, в котором КП «Киевтеплоэнерго», которое получило активы от «Киевэнерго», требует Нафтогаз Украины признать заключенным договор по поставкам газа.

«По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября», — заявила судья Сивакова Виктория.

Во время слушания, представитель «Киевтеплоэнерго» сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на представленное на прошлой неделе заявление «Киевэнерго» с этого производства.

Также он попросил суд не затягивать с рассмотрением дела, поскольку от этого зависит возобновление поставок горячей воды в городе Киев.

Представитель Нафтогаза попросил суд отложить рассмотрение дела, поскольку стороны находятся в процессе о мирном урегулировании этого вопроса, однако пока без результатов.

Напомним, что «Киевтеплоэнерго» получило разрешения и лицензии и готово начинать полноценную работу. КП «Киевтеплоэнерго» имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК «Нафтогаз» для стабильного снабжения услуг киевлянам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,уровень загрязнения воздуха в столице вырос до опасно допустимого.

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