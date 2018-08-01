Стало известно, сколько Киеву оставаться без горячей воды: счет пошел на месяцы

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Представитель «Нафтогаза» попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный срок по причине нахождения сторон в процессе переговоров для мирного решения процесса. Об этом сообщает УНИАН.
31 июля 2018 Хозяйственный суд Киева перенес подготовительное заседание на 10 сентября 2018 года, в котором КП «Киевтеплоэнерго», которое получило активы от «Киевэнерго», требует Нафтогаз Украины признать заключенным договор по поставкам газа.
«По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября», — заявила судья Сивакова Виктория.
Во время слушания, представитель «Киевтеплоэнерго» сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на представленное на прошлой неделе заявление «Киевэнерго» с этого производства.
Также он попросил суд не затягивать с рассмотрением дела, поскольку от этого зависит возобновление поставок горячей воды в городе Киев.
Представитель Нафтогаза попросил суд отложить рассмотрение дела, поскольку стороны находятся в процессе о мирном урегулировании этого вопроса, однако пока без результатов.
Напомним, что «Киевтеплоэнерго» получило разрешения и лицензии и готово начинать полноценную работу. КП «Киевтеплоэнерго» имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК «Нафтогаз» для стабильного снабжения услуг киевлянам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,уровень загрязнения воздуха в столице вырос до опасно допустимого.
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давление:
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”