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В Украине появились новые серии автомобильных номеров
В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Об этом сообщает Аutoconsulting.
Издание отмечает, что, например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА.
Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.
С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС
Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. Однако с 2006 года она была исключена и подлежала изъятию.
В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на «Левобережке» из «озера» на дороге выловили кучу номерных знаков.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”