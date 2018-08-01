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Россия усиливает Черноморский флот в аннексированном Крыму
Черноморский флот России намерен взять на вооружение 6 кораблей разных классов до конца текущего года, заявил командующим флотом в аннексированном Крыму Александр Моисеев. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на российские СМИ.
Моисеев сообщил, что три корабля уже приняты в состав флота.
«Это фрегат „[Адмирал] Макаров“, который участвует в Главном военно-морском параде … Средний разведывательный корабль „Иван Хурс“ и другие корабли. До конца года мы примем еще шесть кораблей разных классов», — сказал он 29 июля после военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота.
Командующий флотом при оккупационной власти добавил, что речь идет, в том числе о малых ракетных кораблях.
Моисеев также отметил, что ближайшие месяцы планируется завершить испытания и принять в состав флота головной патрульный корабль проекта 22 160 «Василий Быков».
Напомним, что в 2018 году Россия перебросила на Черное и Азовское моря десятки катеров и кораблей — в том числе четыре ракетных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий группой SNMG2 пояснил, в каком случае корабли НАТО применят оружие в Черном море.
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