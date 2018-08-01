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Устал восхищаться: в сети рассказали о ярких впечатлениях испанского туриста от Киева
Пользователь сети Алексей Давиденко рассказал о впечатлениях, которые испытал его бизнес-партнер из Испании, увидев впервые украинскую столицу. Свой рассказ он разместил на странице в Facebook.
«Гуляли по Подолу с нашим партнером из Мадрида. Как турист он был восхищен», — пишет Алексей.
Что больше всего удивило гражданина Испании? Нет эмигрантов. Массы людей гуляют, фотографируются, сидят в кафешках и торгуются в сувенирных лавках Андреевского Спуска, но никто назойливо к тебе не пристает с желанием привязать веревочку на руку, продать розу или сумку а-ля Гуччи.
Практически нет нищих и попрошаек. Кроме того, в разгар выходного дня среди толпы туристов и гуляющих нет бездомных и на всей дистанции лишь один парень просящий милостыню.
Также удивили «смешные цены»: приличный обед на двоих стоит в пределах 10 евро, кофе в улитке — 0.40 центов, жетон в метро — 0.25 центов (€ 2.30), везде бесплатный Wi-Fi.
Немаловажно, что нет страха терактов: на Почтовой дети купаются в фонтане, на набережной молодежь сидит на асфальте курит кальян, а семьи с детьми гуляют вдоль Днепра, но нигде не стоят барьеры и бетонные плиты от террористов на грузовиках.
Главное же впечатление испанца, по словам Давиденко — от киевлянок.
«У него шея устала крутиться. Такого количества красивых девушек он не видел нигде и никогда. А он, на минуточку, экспортный менеджер отвечающий за 40 стран в каждой из которых он был не единожды»,— пишет пользователь.
Завершая свой пост, Алексей Давиденко отмечает, что жители столицы все время чем-то недовольны и ищут негатив.
«Мы уже даже не замечаем сколько у нас есть своих неоспоримых преимуществ. Сколько всего у нас классного из чего можно сделать изюминку, привлечь туристов и извлечь выгоду. Киевляне. У нас с вами красивый город», — уверен он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переехавший в Киев россиянин ярко рассказал об Украине, назвав ее «невероятной страной», и привел массу аргументов в подтверждение такого высказывания.
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