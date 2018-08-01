Распечатать оружие: в США запретят изготовление пистолетов на 3D-принтерах

Мир

Американская некоммерческая организация (НКО) Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила чертежи для распечатки оружия на 3D-принтерах. С 1 августа 2018 года делиться такими документами стало совершенно законно, пишет BBC.

Чертежи для создания девяти моделей оружия появились на сайте в пятницу, 27 июля, и с тех пор их скачали несколько тысяч человек.

Отмечается, что Defense Distributed на протяжении последних пяти лет занималась оспариванием запрета на публикацию чертежей пистолетов для 3D-принтеров и наконец в конце июня 2018 года неожиданно добилась своего: ограничение снимается 1 августа.

В то же время в понедельник, 30 июля, девять штатов подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed и «Фонд имени второй поправки к констуции» с целью запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.

«Фонд имени второй поправки к констуции» — тот самый истец, который подал в суд на Госдепартамент США и выиграл, благодаря чему публикация чертежей самодельных пистолетов стала законной.

Полемика вокруг напечатанного на 3D-принтере оружия началась в 2012 году, когда американец Коди Уилсон, называющий себя криптоанархистом, впервые напечатал на таком принтере пистолет, получивший название Liberator («Освободитель»). Это простое огнестрельное оружие практически не содержит металлических частей и оно способно выстрелить только один раз.

Впоследствии на сайте Defense Distributed, которой руководит Уилсон, были опубликованы инструкции для печати такого оружия. Их скачали сотни тысяч раз. Сейчас организация не только обещает предоставить инструкции для трехмерных принтеров, но и продает детали для самодельного оружия. Также компания выпустила автоматический фрезерный станок Ghost Gunner, который позволяет самостоятельно собрать огнестрельное оружие на основе купленной легальным образом заготовки без серийного номера.

Американское законодательство запрещает продавать оружие без серийных номеров, однако его изготовление не запрещается. Существует одно важное исключение: самодельный пистолет должен содержать достаточно металла, чтобы его распознавали металлодетекторы. В случае напечатанного из пластика оружия этот запрет обходится за счет добавления в конструкцию металлической детали, которую легко снять.

Отмена запрета на печать оружия возмутила законодателей, и в понедельник прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что совместно с прокурорами восьми других штатов подаст иск к Госдепартаменту с требованием запретить незаконное распространение оружия для 3D-принтеров. Прокуроры девяти штатов указывают на вероятность резкого роста количества «невидимого оружия» — незарегистрированного оружия, о существовании которого правоохранительные органы не знают, и как следствие не могут его отследить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NASA определились с тем, как будут создаваться первые дома на Марсе: для этого будут использовать 3D-принтеры.