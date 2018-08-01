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Появились видео с места крушения пассажирского самолета в Мексике
В сети появились видеозаписи авиакатастрофы в Мексике 31 июля. Самолет авиакомпании Aeromexico с сотней пассажиров на борту упал вскоре после взлета в поле рядом с территорией аэропорта.
Крушение самолета случилось в штате Дуранго в центральной части Мексики. Аэропорт был временно закрыт на период ликвидации последствий крушения, но уже возобновил работу.
По официальной информации, погибших при крушении не было. На борту находились 103 человека, и всем удалось выбраться из-под обломков до того, как начался пожар. 98 людям понадобилась госпитализация — с травами разной тяжести они доставлены в ближайшие больницы. Крайне серьезным остается состояние пилота: он получил сильные ожоги.
Предположительная причина трагедии — неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра авиалайнер не смог набрать нужную скорость. Самолет был технически исправным, полгода назад прошел техобслуживание.
Напомним, ранее были опубликованы фото с места крушения самолета.
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