Происшествия

В сети показали фото чиновницы-борца с сепаратизмом из Херсона, которую облили кислотой

Состояние херсонской активистки и управделами Херсонского горисполкома Екатерины Гандзюк остается близким к тяжелому. Назначен врачебный консилиум. Тем не менее, Гандзюк в сознании и смогла рассказать подробности нападения 31 июля, когда ее облили кислотой.

У пострадавшей активистки побывал юрист Маси Найем, он же опубликовал в Facebook фото из больницы.

По словам Гандзюк, после попадания кислоты на одежду та стала плавиться. «Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой», — цитирует Найем пострадавшую. Водитель чиновницы добавил, что волосы и одежда Гандзюк дымились от разъедания кислотой.

Также подтвердилась информация о том, что за Гандзюк несколько дней следили перед тем, как совершить нападение. Предположительного исполнителя преступления видели неподалеку от Гандзюк, когда она приезжала в Киев.

Активистка говорит, что она была готова к подобному инциденту. По ее словам, за преступление заплатили: «Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали. Я не боюсь — это часть моей работы».

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Гандзюк — химические ожоги трети тела: кислота попала на голову, спину, руки, повредила глаз. Женщина в сознании, но в шоковом состоянии, из-за чего врачи опасаются возникновения проблем с внутренними органами.

За неделю до нападения Гандзюк сделала громкое заявление об окопавшихся в Херсоне сепаратистах, которых покрывают правоохранители.

Фото Masi Nayyem/Facebook