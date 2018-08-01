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В сети показали фото чиновницы-борца с сепаратизмом из Херсона, которую облили кислотой
Состояние херсонской активистки и управделами Херсонского горисполкома Екатерины Гандзюк остается близким к тяжелому. Назначен врачебный консилиум. Тем не менее, Гандзюк в сознании и смогла рассказать подробности нападения 31 июля, когда ее облили кислотой.
У пострадавшей активистки побывал юрист Маси Найем, он же опубликовал в Facebook фото из больницы.
По словам Гандзюк, после попадания кислоты на одежду та стала плавиться. «Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой», — цитирует Найем пострадавшую. Водитель чиновницы добавил, что волосы и одежда Гандзюк дымились от разъедания кислотой.
Также подтвердилась информация о том, что за Гандзюк несколько дней следили перед тем, как совершить нападение. Предположительного исполнителя преступления видели неподалеку от Гандзюк, когда она приезжала в Киев.
Активистка говорит, что она была готова к подобному инциденту. По ее словам, за преступление заплатили: «Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали. Я не боюсь — это часть моей работы».
Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Гандзюк — химические ожоги трети тела: кислота попала на голову, спину, руки, повредила глаз. Женщина в сознании, но в шоковом состоянии, из-за чего врачи опасаются возникновения проблем с внутренними органами.
За неделю до нападения Гандзюк сделала громкое заявление об окопавшихся в Херсоне сепаратистах, которых покрывают правоохранители.
Фото Masi Nayyem/Facebook
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