- 9:15 Задержан пятый подозреваемый в громком убийстве ветерана АТО в Бердянске
- 8:47 Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заметили странные ночные похоронные процессии на границе
- 8:25 Офицер ВСУ обнародовал данные о потерях боевиков "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе в июле
- 8:16 Киевлянин нашел оригинальный способ, как бороться с подорожанием проезда в метро
- 7:51 Отключение телевидения и подорожание мобильной связи: что изменится для украинцев с 1 августа
- 7:44 В сети показали фото чиновницы-борца с сепаратизмом из Херсона, которую облили кислотой
- 7:40 Олег Винник: "Полтора года назад я взял себя в руки и кардинально изменил питание"
- 7:15 Появились видео с места крушения пассажирского самолета в Мексике
- 6:55 Распечатать оружие: в США запретят изготовление пистолетов на 3D-принтерах
- 6:20 Устал восхищаться: в сети рассказали о ярких впечатлениях испанского туриста от Киева
Киевлянин нашел оригинальный способ, как бороться с подорожанием проезда в метро (видео)
В Киеве нашлись энтузиасты, которые устраивают пассажирам бесплатный проезд в метро, используя бесконтактные карточки с заранее записанными поездками. Пользователи соцсетей поделились видео, как молодой человек, не желая, чтобы записанные поездки «сгорели» после окончания месяца, решил помочь другим пассажирам.
Видео было опубликовано в группе Facebook, объединяющей жителей Соломенского района. На записи видно, что работница метрополитена без восторга отнеслась к инициативе и решила заблокировать все турникеты без объяснения причин.
Напомним, с 14 июля в Киеве подорожало метро: стоимость разовой поездки выросла с 5 до 8 гривен. Тем не менее, осталась такая лазейка, как бесконтактные карточки, на них можно было положить деньги заранее и тратить на поездку в метро только 4,50 грн.
За день до подорожания проезда киевляне пополнили свои бесконтактные карточки метро на 5,97 миллиона поездок.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”