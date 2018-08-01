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Общество

Киевлянин нашел оригинальный способ, как бороться с подорожанием проезда в метро (видео)

8:16 1 августа 2018   2000
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве нашлись энтузиасты, которые устраивают пассажирам бесплатный проезд в метро, используя бесконтактные карточки с заранее записанными поездками. Пользователи соцсетей поделились видео, как молодой человек, не желая, чтобы записанные поездки «сгорели» после окончания месяца, решил помочь другим пассажирам.

Видео было опубликовано в группе Facebook, объединяющей жителей Соломенского района. На записи видно, что работница метрополитена без восторга отнеслась к инициативе и решила заблокировать все турникеты без объяснения причин.

Напомним, с 14 июля в Киеве подорожало метро: стоимость разовой поездки выросла с 5 до 8 гривен. Тем не менее, осталась такая лазейка, как бесконтактные карточки, на них можно было положить деньги заранее и тратить на поездку в метро только 4,50 грн.

За день до подорожания проезда киевляне пополнили свои бесконтактные карточки метро на 5,97 миллиона поездок.

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