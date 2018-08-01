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Офицер ВСУ обнародовал данные о потерях боевиков "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе в июле
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать Минские договоренности, ежедневно провоцируя подразделения Объединенных сил. Боевики получают адекватный ответ.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») написал в Facebook, что «по итогам июля в подразделениях российско-террористических войск „Л/ДНР“ ликвидирован 31 боевик и около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести». Небоевые потери — 12 террористов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности).
Офицер считает, что статистика может быть иной (в сторону увеличения) «в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь», ведь российские кураторы «предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на „военную службу по контракту“ и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики».
Он констатирует, что «большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями «русского мира» и так называемой «Новороссии».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России опровергли слухи о ранении главаря боевиков «ДНР».
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