Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заметили странные ночные похоронные процессии на границе

Происшествия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неординарный инцидент ночью 31 июля. В 04.12 из Ростовской области России на неконтролируемые территории Украины пришла похоронная процессия. Четверо мужчин и одна женщина несли гроб и похоронный венок. Об этом говорится в последнем недельном отчете ОБСЕ.

Наблюдатели не выяснили, был ли гроб открыт, находилось ли внутри тело. Группа, прибывшая из России, быстро прошла формальности в пункте пропуска «Донецк» и проследовала в ОРДО.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отслеживает ситуацию на Донбассе (как на контролируемых Украиной, так и на неподконтрольных территориях). Также наблюдатели ОБСЕ присутствуют в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на неконтролируемых участках российско-украинской границы.