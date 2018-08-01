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Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заметили странные ночные похоронные процессии на границе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неординарный инцидент ночью 31 июля. В 04.12 из Ростовской области России на неконтролируемые территории Украины пришла похоронная процессия. Четверо мужчин и одна женщина несли гроб и похоронный венок. Об этом говорится в последнем недельном отчете ОБСЕ.
Наблюдатели не выяснили, был ли гроб открыт, находилось ли внутри тело. Группа, прибывшая из России, быстро прошла формальности в пункте пропуска «Донецк» и проследовала в ОРДО.
Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отслеживает ситуацию на Донбассе (как на контролируемых Украиной, так и на неподконтрольных территориях). Также наблюдатели ОБСЕ присутствуют в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на неконтролируемых участках российско-украинской границы.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”