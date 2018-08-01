Происшествия

Задержан пятый подозреваемый в громком убийстве ветерана АТО в Бердянске

В Бердянске Запорожской области был задержан пятый подозреваемый в дерзком убийстве ветерана АТО. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Убийство жителя Бердянска было совершено 31 июля. 43-летний ветеран АТО Виталий Олешко (на фото) был застрелен во дворе своей гостиницы на глазах у родных и друзей.

Ранее полиция сообщала о задержании четверых предположительных участников преступления. По версии следствия, киллеры сменили автомобиль. Одну машину с обрезом охотничьего ружья внутри обнаружили брошенной в Бердянске, второе транспортное средство было задержано в городе Васильевка Запорожской области.

Подробности задержания уточнил народный депутат Антон Геращенко. «Преступники после убийства сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета».

В настоящий момент все пятеро задержанных по делу находятся под стражей. Им будет объявлено подозрение и выбрана мера пресечения. Дело расследуется по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция рассматривает несколько версий нападения на жителя Бердянска — от заказного убийства до преступления по бытовым мотивам.