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Задержан пятый подозреваемый в громком убийстве ветерана АТО в Бердянске
В Бердянске Запорожской области был задержан пятый подозреваемый в дерзком убийстве ветерана АТО. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Убийство жителя Бердянска было совершено 31 июля. 43-летний ветеран АТО Виталий Олешко (на фото) был застрелен во дворе своей гостиницы на глазах у родных и друзей.
Ранее полиция сообщала о задержании четверых предположительных участников преступления. По версии следствия, киллеры сменили автомобиль. Одну машину с обрезом охотничьего ружья внутри обнаружили брошенной в Бердянске, второе транспортное средство было задержано в городе Васильевка Запорожской области.
Подробности задержания уточнил народный депутат Антон Геращенко. «Преступники после убийства сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета».
В настоящий момент все пятеро задержанных по делу находятся под стражей. Им будет объявлено подозрение и выбрана мера пресечения. Дело расследуется по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция рассматривает несколько версий нападения на жителя Бердянска — от заказного убийства до преступления по бытовым мотивам.
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“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”