В Киеве после массового отравления шаурмой объявили новую войну киоскам

Происшествия

Госпотребслужба готова присоединиться к Нацполиции в борьбе с таким явлением, как торговля шаурмой в передвижных МАФах. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

Поводом для жесткого ответа стало массовое отравление шаурмой в столице. Уличную еду пострадавшие покупали как минимум в трех районах: на Подоле (Речной вокзал), возле станции метро Дарница и на Оболонском проспекте.

В Госпродпотребслужбе называют торговлю едой в передвижных МАФах не иначе как бедствием. «Эти передвижные МАФы вообще вне закона. Они функционируют как торговля с рук в неустановленном месте, они не зарегистрированы как операторы рынка и не имеют каких-либо разрешений на работу», — рассказал Овчаренко в эфире «112 Украина».

Напомним, число госпитализированных после отравления шаурмой в Киеве возросло до 30 человек. Клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с повышением температуры до 40 градусов, резкими болями в животе. Позднее обращение к врачу чревато осложнениями вплоть до сепсиса.