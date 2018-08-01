- 11:02 Каким будет курс гривни в Украине: эксперты озвучили прогноз
- 10:59 Экс-боец АТО раскрыл личность предполагаемого убийцы активиста "Сармата"
- 10:56 В Ужгороде задержали подростка, изнасиловавшего ребенка
- 10:51 Превратилось в странное желе: в сети показали, каким мороженым кормят украинцев
- 10:30 В Киеве три дня воздух будет особенно грязным (список улиц)
- 10:14 В Украине провели уникальную операцию девочке, страдающей редким генетическим заболеванием
- 10:10 Первые роботизированные аптеки переживают нашествие «белочки»
- 10:00 Украинский вратарь успешно дебютировал за мадридский «Реал»
- 10:00 Критик Путина и противник аннексии Крыма: что убитый журналист Орхан Джемаль говорил об Украине
- 10:00 Фреймут не могла от нас с Притулой отбиться, ей пришлось учиться юмору, — Александр Педан
В Киеве после массового отравления шаурмой объявили новую войну киоскам
Госпотребслужба готова присоединиться к Нацполиции в борьбе с таким явлением, как торговля шаурмой в передвижных МАФах. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.
Поводом для жесткого ответа стало массовое отравление шаурмой в столице. Уличную еду пострадавшие покупали как минимум в трех районах: на Подоле (Речной вокзал), возле станции метро Дарница и на Оболонском проспекте.
В Госпродпотребслужбе называют торговлю едой в передвижных МАФах не иначе как бедствием. «Эти передвижные МАФы вообще вне закона. Они функционируют как торговля с рук в неустановленном месте, они не зарегистрированы как операторы рынка и не имеют каких-либо разрешений на работу», — рассказал Овчаренко в эфире «112 Украина».
Напомним, число госпитализированных после отравления шаурмой в Киеве возросло до 30 человек. Клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с повышением температуры до 40 градусов, резкими болями в животе. Позднее обращение к врачу чревато осложнениями вплоть до сепсиса.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”