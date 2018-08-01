Украинский вратарь успешно дебютировал за мадридский «Реал» (видео)

Спорт

19-летний Андрей Лунин дебютировал в составе победителя Лиги чемпионов трех последних сезонов мадридский «Реал». В поединке с английским «Манчестер Юнайтед» на стадион «Хард Рок» в Майами, которым команда Хулена Лопетеги открывала для себя участие в Международном кубке чемпионов, украинский голкипер вышел на замену в перерыве вместо Франсиско Касильи, проведя на поле весь второй тайм, и оставил свои ворота «сухими».

Правда, это не помогло мадридцам избежать поражения — 1:2, несмотря на то, что вторую половину встречи «сливочные» владели подавляющим преимуществом (владение мячом — 76:24, удары по воротам — 11:0, угловые — 5:0).

<br />

Добавлю, что в Америке «Реал» проведет еще два матча в рамках Международного кубка чемпионов. 4 августа в Лэндовере (штат Мэриленд) подопечные Хулена Лопетеги сыграют с туринским «Ювентусом», а 7 августа в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) сразятся с «Ромой».

Ранее «ФАКТЫ» писали о голевой феерии в матче Международного кубка чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ».