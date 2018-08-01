Общество

В Киеве три дня воздух будет особенно грязным (список улиц)

В Киеве с 1 по 3 августа воздух будет отличаться высоким уровнем загрязнения. Способствуют этому метеорологические условия: антициклон, высокая дневная температура, слабое перемещения воздушных слоев.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вредные вещества в воздухе в некоторых районах уже многократно превысили предельно допустимые концентрации (ПДК). Особенно это чувствуется вблизи важнейших транспортных артерий, в местах с интенсивным транспортным потоком.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5−6 среднесуточных ПДК в районе следующих улиц и площадей:

площадь Бессарабская;

площадь Демеевская;

проспект Оболонский;

проспект Победы;

улица Довженко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5−7,5 среднесуточных ПДК в следующих районах:

бульвар Леси Украинки;

площадь Бессарабская;

площадь Демеевская;

проспект Оболонский;

проспект Победы;

улица Довженко;

улица Попудренко;

улица Каунасская.

Напомним, формальдегид, будучи компонентом выхлопных газов, негативно сказывается на органах дыхания, зрении, нервной системе. При постоянном воздействии возможны необратимые генетические повреждения в организме.