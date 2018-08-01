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В Киеве три дня воздух будет особенно грязным (список улиц)
В Киеве с 1 по 3 августа воздух будет отличаться высоким уровнем загрязнения. Способствуют этому метеорологические условия: антициклон, высокая дневная температура, слабое перемещения воздушных слоев.
Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вредные вещества в воздухе в некоторых районах уже многократно превысили предельно допустимые концентрации (ПДК). Особенно это чувствуется вблизи важнейших транспортных артерий, в местах с интенсивным транспортным потоком.
По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5−6 среднесуточных ПДК в районе следующих улиц и площадей:
- площадь Бессарабская;
- площадь Демеевская;
- проспект Оболонский;
- проспект Победы;
- улица Довженко.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5−7,5 среднесуточных ПДК в следующих районах:
- бульвар Леси Украинки;
- площадь Бессарабская;
- площадь Демеевская;
- проспект Оболонский;
- проспект Победы;
- улица Довженко;
- улица Попудренко;
- улица Каунасская.
Напомним, формальдегид, будучи компонентом выхлопных газов, негативно сказывается на органах дыхания, зрении, нервной системе. При постоянном воздействии возможны необратимые генетические повреждения в организме.
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”