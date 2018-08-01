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Превратилось в странное желе: в сети показали, каким мороженым кормят украинцев (видео)
Екатерина Нечаева, одна из общественных активисток, опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео мороженого, которое после длительного хранения в холодильнике превратилось в странную черную массу.
«Дома решила взять продукты в морозильной камере и нашла мороженое черное, которое месяц назад привезла сестра, я решила его уже не есть, просто не разворачивая положила в мойку чтобы оно размерзлось, а потом, думаю, как растает, то выкину. Оно сутки лежало в мойке, но не растаяло почти. Взялось каким-то желе, стаканчик раскис и на пару с этим желе взялся непонятными комками», — пишет активистка.
По словам автора поста, ей тяжело представить себе такой продукт в желудке человека.
Активные пользователи социальной сети поделились своими комментариями к увиденному.
Одни утверждают, что вкус именно этого вида мороженного им не очень нравится. Другие предполагают, что цвет и вид продукта вызван наличием в его составе активированного угля, загустителей и вкусовых добавок. Третьи уверены, что после месячного хранения даже белое мороженное будет выглядеть непривлекательно.
Отметим, что автор не уточнила, сколько конкретно пролежало мороженое и соблюдались ли условия его хранения в холодильнике.
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