Превратилось в странное желе: в сети показали, каким мороженым кормят украинцев (видео)

Клуб потребителей

Екатерина Нечаева, одна из общественных активисток, опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео мороженого, которое после длительного хранения в холодильнике превратилось в странную черную массу.

«Дома решила взять продукты в морозильной камере и нашла мороженое черное, которое месяц назад привезла сестра, я решила его уже не есть, просто не разворачивая положила в мойку чтобы оно размерзлось, а потом, думаю, как растает, то выкину. Оно сутки лежало в мойке, но не растаяло почти. Взялось каким-то желе, стаканчик раскис и на пару с этим желе взялся непонятными комками», — пишет активистка.

По словам автора поста, ей тяжело представить себе такой продукт в желудке человека.

Активные пользователи социальной сети поделились своими комментариями к увиденному.

Одни утверждают, что вкус именно этого вида мороженного им не очень нравится. Другие предполагают, что цвет и вид продукта вызван наличием в его составе активированного угля, загустителей и вкусовых добавок. Третьи уверены, что после месячного хранения даже белое мороженное будет выглядеть непривлекательно.

Отметим, что автор не уточнила, сколько конкретно пролежало мороженое и соблюдались ли условия его хранения в холодильнике.

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