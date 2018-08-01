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В Ужгороде задержали подростка, изнасиловавшего ребенка

10:56 1 августа 2018   87
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгороде 16-летний подросток изнасиловал ребенка. Правоохранители уже задержали его, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

«Военнослужащие 4-го батальона воинской части 3002 задержали вместе с полицией 16-летнего подростка, который изнасиловал девятилетнего ребенка», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

Следственные действия продолжаются.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее был задержан возможный сексуальный маньяк, наводивший ужас на жительниц Коцюбинского под Киевом. Этот преступник подозревается в серии нападений на женщин разного возраста.

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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

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