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В Ужгороде задержали подростка, изнасиловавшего ребенка
В Ужгороде 16-летний подросток изнасиловал ребенка. Правоохранители уже задержали его, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
«Военнослужащие 4-го батальона воинской части 3002 задержали вместе с полицией 16-летнего подростка, который изнасиловал девятилетнего ребенка», — сообщается на странице МВД Украины в Facebook.
Следственные действия продолжаются.
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Как писали «ФАКТЫ», ранее был задержан возможный сексуальный маньяк, наводивший ужас на жительниц Коцюбинского под Киевом. Этот преступник подозревается в серии нападений на женщин разного возраста.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”