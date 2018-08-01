Экс-боец АТО раскрыл личность предполагаемого убийцы активиста "Сармата"

Происшествия

Среди задержанных по подозрению в убийстве ветерана АТО был уроженец Донецкой области, снайпер добровольческого подразделения МВД Украины «Торнадо» Артем Матюшин. Опознал подозреваемого бывший первый заместитель командира «Торнадо» Николай Цукур.

«Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием», — рассказал Цукур в Facebook.

По словам Цукура, за его бывшим подчиненным числятся не до конца понятные инциденты. Так, Матюшин, не уведомив непосредственного командира, в компании других бойцов перешел в полк «Азов», забрав при этом с собой личное оружие.

Напомним: Виталий Олешко, позывной «Сармат», был застрелен 31 июля. Убийство случилось на территории гостиницы, принадлежащей семье бойца. «Сармат» — доброволец батальона НГУ «Донбасс», участник самообороны Бердянска, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени, участник боев за Иловайск, прошедший российский плен.