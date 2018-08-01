Каким будет курс гривни в Украине: эксперты озвучили прогноз

Деньги

Вот уже вторую неделю на отечественном валютном рынке обесценивается гривня. 1 августа Национальный банк установил курс доллара на отметке 26,87 грн. Таким образом, с прошлого понедельника стоимость американской валюты увеличилась на 42 копейки.

— За прошедшую неделю официальный курс доллара США поднялся с 26,45 грн до 26,87 грн, или на 1,3 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, вырос с 26,58 грн до 26,86 грн, или на 1 процент. Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках поднялись с 26,39−26,65 до 26,72−27,01. Таким образом, увеличение составило 1,2−1,3 процента. В ближайшее время мы ожидаем роста курса американской валюты. Безналичный доллар будет стоить через неделю около 27,1 грн, а наличный в банках — 27,0−27,4 грн. Затем вероятна коррекция доллара до уровня ниже 27 грн.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объясняет снижение гривни влиянием краткосрочных факторов. Среди них — рост спроса на валюту со стороны импортеров, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по ОВГЗ в гривнях. Данилишин отметил, что возмещение НДС давит на валютный рынок двумя путями. С одной стороны, часть полученных средств может непосредственно направляться на покупку валюты. С другой — получение экспортерами возмещения в гривне снижает необходимость продажи валютной выручки для пополнения оборотных средств. Специалисты уверены, что спрос на валюту США будет держаться до конца текущей недели, а потом пойдет на спад. Как бы там ни было, сейчас на межбанковских торгах доллар востребован.

— В последний день июля на межбанке активно штурмовали новую величину — 27 гривен, но взять ее так и не смогли, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. - Безналичный доллар подорожал на 19 копеек, и к вечеру закрепился в рамках 26,91−26,95 грн. Спрос на валюту обусловлен тем, что Госказначейство провело последнюю выплату в рамках возмещения по НДС — 2,3 млрд грн. И вместе с 3,7 млрд, отправленными накануне, у бизнес-компаний образовался мощный гривневый запас. Экспортеры при нем не торопились продавать свободную часть валютной выручки (на межбанк уходили лишь 50 процентов). А импортеры получили возможность активно закупать доллар. Что и делали на протяжении всего дня.

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В столичных обменных пунктах также заметно поднялся курс доллара. В некоторых валюту продают по 27,45 грн, но в среднем курсы находятся в диапазоне 26,85−27,10 грн.

Что касается курса евро, то он продолжает двигаться вверх. С прошлой недели евро подорожал на 54 копейки: 1 августа Национальный банк установил стоимость евровалюты на отметке 31,53 грн. В обменных пунктах стоимость евро каждый день поднимается на 5−7 копеек: покупка — 30,97—31,10 грн, продажа — 31,36—31,60 грн. Специалисты едины во мнении, что евро дорожает исключительно в паре с долларом: снизится стоимость валюты США — откатится назад и курс евро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, будет ли, по мнению финансистов, в ближайшее время дешеветь валюта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

