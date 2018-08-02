Мечтаю зарисовать целый квартал, — автор сотен красочных муралов в Киеве (фото)

Общество

Красота спасет мир

— Затрудняюсь сказать, какая это у меня по счету настенная картина (мурал), — я их создал уже несколько сотен, — говорит 27-летний киевский художник Виталий Гидеван, указывая на композицию «Мудрая сова» (на фото в заголовке). Виталий нарисовал ее в конце июля на стене жилого дома, выходящей во двор гимназии № 86 «Консул» (в самом центре Киева, на улице Круглоуниверситетской). — Видите, страницы книги, которая лежит перед совой, превращаются в птиц и улетают в небесную даль. Бумажных птиц здесь одиннадцать. Это символично: именно столько лет я уже занимаюсь настенными картинами. Особую смысловую нагрузку также несет ветка: на конце она заточена, как гусиное перо для письма. Ветка символизирует мое новое увлечение — каллиграфию. Сова на этом мурале молоденькая, но уже мудрая. Вокруг нее много распустившихся цветов — символ расцвета жизненных сил.

— Виталий, создание «Мудрой совы» и других муралов — это ваш заработок?

— Я выполняю коммерческие заказы, — говорит Виталий Гидеван. — Например, недавно на веранде одного из лучших отелей Киева — пятизвездочного «Хаятт Ридженси» — нарисовал настенную композицию «Окно с видом на Мальдивы». Но «Мудрая сова» и масса подобных работ не приносят мне ни копейки, наоборот, трачу на них свои деньги. Это мое увлечение, подарок людям. Например, всю минувшую зиму делал за свой счет рисунки на стенах детских садиков.

Если честно, от некоторых коммерческих заказов, не вызвавших у меня интереса, отказываюсь — предпочитаю работать на улице для людей.

*На веранде одной из лучших гостиниц Киева Виталий нарисовал композицию «Окно с видом на Мальдивы»

— Сколько денег уходит на это хобби?

— Не знаю и, признаться, не хочу считать. Представляете, что мне скажет жена, если будет известна конкретная сумма, которая не попадает в семейный бюджет, а идет, если так можно выразиться, на покраску стен.

— Как много материалов и времени потратили на создание «Мудрой совы»?

— Понадобилось около 40 баллончиков краски. С работой справился за четыре с половиной дня. Думаю, мог бы и быстрее — дня за три, но помешал дождь. Обратите внимание, в этом мурале очень широкая палитра красок, только оттенков бирюзы четыре.

— Как возникла идея этой настенной картины?

— Вы, наверное, обратили внимание, что во дворе гимназии, в котором мы с вами беседуем, находятся сараи, украшенные жизнерадостными рисунками. Это преподаватели и гимназисты так постарались. Украсить стену многоэтажки, которая выходит во двор гимназии, думаю, было для них проблематично — такая работа требует опыта. Вот одна из учительниц и ее знакомая — мама будущей гимназистки — предложили мне заняться этой стеной. Они частично оплатили покупку красок для «Мудрой совы».

Следует сказать, что некоторые другие работы я сделал при поддержке спонсоров. Например, несколько настенных картин с изображениями персонажей из любимого народом многосерийного мультфильма «Казаки» выполнил при финансовом участии одной из районных администраций Киева и меценатов.

*Виталий Гидеван

— Почему на большинстве ваших работ изображены животные?

— Это сказочный зоопарк для моей полуторагодовалой дочки Лизы. К слову, мои муралы для малышей — вроде ликбеза, ведь они не знают многих даже самих распространенных животных. Например, нарисовал на Харьковском массиве большой, метров семь в длину, мурал «Девушка с телефоном», на котором изображен снегирь. К моему удивлению, почти никто из маленьких детей не может ответить на вопрос, что это за птица.

Своими работами призываю людей беречь животных, не уничтожать леса, не отравлять поля, реки, озера, воздух.

— Кого-либо из своих родственников рисовали?

— На композиции «Девушка с телефоном», о которой я только что говорил, нарисовал жену. Работа стала подарком к ее 25-летию. Я провел фотосессию супруги, выбрал наиболее удачный снимок, по которому и нарисовал портрет на стене.

Кстати, для создания больших по размерам работ использую проектор — проецирую изображение на стену и фиксирую его контуры.

*На 25-летие жены Виталий нарисовал ее портрет, назвав работу «Девушка с телефоном»

— Вам кто-нибудь помогает создавать муралы?

— Младший брат (он фитнес-тренер, чемпион Украины по бегу с барьерами) иногда выкраивает время, чтобы подсобить. У него тоже есть способности к рисованию.

Мы с ним унаследовали дар от отца — он замечательно рисует. Его любимая тематика — пейзажи.

— Что подтолкнуло вас заняться созданием муралов?

— В подростковом возрасте (я тогда жил в Прилуках Черниговской области), как и многие мои сверстники, увлекся граффити. Но одними надписями мало что можно выразить, так что примерно через полгода я стал рисовать персонажи. В 2008 году поступил в Киеве в университет учиться на инженера. То ли на первом, то ли на втором курсе в напряженные дни сессии нарисовал свой первый киевский мурал — ощетинившуюся акулу (улыбается).

— Чем зарабатываете на жизнь?

— Работаю в дизайнерской фирме. Придумываю все — от интерьеров до логотипов.

— Как же вы выкраиваете время на хобби?

— Занимаюсь им до и после основной работы, а также по выходным. Если мурал особенно масштабный, отпрашиваюсь у руководства при условии, что отработаю.

— Любопытно, как жена реагирует на то, что вы посвящаете выходные дни своему увлечению?

— К счастью, с пониманием. Если погода подходящая и недалеко ехать до очередного объекта, жена с дочкой приходят посмотреть, как работаю, поддерживают.

— Какая погода наиболее приемлема для работы на улице?

— Комфортнее всего работается в апреле и мае: тепло, но не жарко, мягкая голубизна неба, ласково светит солнышко. При жгучем летнем солнце цвета начинают восприниматься немного искаженно. К тому же от жары баллончики ведут себя плохо — забиваются краской насадки.

— Сколько стоят краски, которыми вы пользуетесь?

— За баллон нужно выложить от 110 до 140 гривен. Цена зависит от производителя: немецкие краски дороже, испанские — дешевле.

— В какую сумму обходится аренда строительных лесов, специальных автомобилей с подъемными люльками?

— За леса нужно выложить 200 гривен в день. За автомобиль с люлькой (с нее удобнее всего работать) — в несколько раз больше.

Кстати, морально готовлю себя к тому, что придется осваивать работу верхолаза, ведь поступают предложения создавать надписи и изображения на высотных сооружениях. Надеюсь, уровни 10—16-х этажей окажутся мне по силам. Не знаю, получится ли работа на альпинистских веревках. Более комфортно, думаю, будет рисовать, перемещаясь по стене на специальном строительном подъемнике.

— Краски для создания муралов безвредны для здоровья?

— Когда они уже нанесены на стены, от них нет вреда. Но во время работы обязательно нужно быть в респираторе, чтобы защитить органы дыхания от микрочастиц краски. Насколько это важно, красноречиво говорит тот факт, что за рубежом фиксировались случаи смерти художников, создающих муралы, от отравления красками — они довольно токсичные.

— А как насчет долговечности красок?

— Современные краски устойчивы ко всем метеорологическим факторам, в том числе к дождю, и по гарантии не выгорают пять лет. На самом деле сохраняют свои свойства еще дольше: рисунки, которые я сделал в 2007—2008 годах, до сих пор выглядят очень хорошо.

— Перед тем как начать рисовать, обрабатываете поверхность стены?

— Если на ней нет утепления, то нужно вначале нанести слой грунтовки, а затем уже рисовать. Впрочем, вначале делаю эскиз: беру лист примерно такой же формы, как выбранная мной стена, и прорисовываю композицию. Важно, чтобы сюжет гармонировал с окружающей обстановкой.

— Вам приходится брать разрешение у владельцев зданий или властей?

— Когда расписывал бойлерные «Киевэнерго», пришлось вызубрить правила техники безопасности и сдать экзамен. Для первых моих бойлерных нужно было предварительно показать эскизы. Со временем энергетики убедились, что сюжеты у меня самые что ни на есть мирные, и перестали требовать эскизы для утверждения. Власти различных районов Киева тоже относятся ко мне с полным доверием, а поначалу и они просили показать, что собираюсь нарисовать.

— У вас есть творческая мечта?

— Да. Расписать целый квартал. Картины там будут заряжены положительными эмоциями и иметь завуалированный подтекст. Как вариант, можно расписать один из подземных переходов. Не исключено, что попробую себя в стиле сюрреализма — в последнее время увлекся творчеством Сальвадора Дали.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»