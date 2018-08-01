Названы дата и следующий соперник Ломаченко

Спорт

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) после перенесенной операции на плече вернется на ринг 1 декабря. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас:

«Ломаченко работает с физиотерапевтом. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он рад ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит еще один визит к докторам.

Буквально на днях я общался с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, и могу сказать, что свой следующий бой Ломаченко проведет 1 декабря с победителем поединка между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой, который состоится 25 августа", — заявил функционер в интервью телеканалу ESPN.

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Сам боксер обозначил свои цели на будущее коротко и емко: «Пояс чемпиона? Для меня одного мало. Они нужны мне все».

Напомню, что 12 августа Василий Ломаченко, победив венесуэльца Хорхе Линареса, завоевал чемпионский пояс уже в третьей весовой категории. Следующий бой украинца был намечен на 25 августа, но из-за травмы плеча и перенесенной операции его дату вынуждены были перенести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что восстановление Ломаченко опережает намеченные графики.