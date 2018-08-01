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Названы дата и следующий соперник Ломаченко
Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) после перенесенной операции на плече вернется на ринг 1 декабря. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас:
«Ломаченко работает с физиотерапевтом. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он рад ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит еще один визит к докторам.
Буквально на днях я общался с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, и могу сказать, что свой следующий бой Ломаченко проведет 1 декабря с победителем поединка между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой, который состоится 25 августа", — заявил функционер в интервью телеканалу ESPN.
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Сам боксер обозначил свои цели на будущее коротко и емко: «Пояс чемпиона? Для меня одного мало. Они нужны мне все».
Напомню, что 12 августа Василий Ломаченко, победив венесуэльца Хорхе Линареса, завоевал чемпионский пояс уже в третьей весовой категории. Следующий бой украинца был намечен на 25 августа, но из-за травмы плеча и перенесенной операции его дату вынуждены были перенести.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что восстановление Ломаченко опережает намеченные графики.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”