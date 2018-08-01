- 12:40 Усика признали суперчемпионом: он может встретиться с обидчиком Кличко
- 12:35 Порошенко инициирует иски к России за оккупацию Донбасса
- 12:22 Стали известны подробности убийства бойца батальона «Донбасс-Украина» на территории части
- 12:20 Корь не отступает: поступили тревожные данные о новых случаях заболевания
- 12:09 Подполковник полиции устроила пьяное ДТП в Одессе: в сети показали фото и видео
- 11:57 Отменяют бронь и селят в «совке»: как украинцам не стать жертвой новых афер с арендой жилья
- 11:54 Банда продавала оружие через интернет: стало известно о масштабных обысках по всей Украине
- 11:37 В Италии арестовали неонацистов, завербованных для отправки на Донбасс к боевикам "ДНР"-"ЛНР"
- 11:30 Facebook вычислил российских ботов, срывающих выборы в США
- 11:27 Арбузы из Херсона приплывут в Киев после 10 августа
Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Юргорден»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 2 августа, пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Мариуполем» и шведским «Юргорденом». В связи с близостью зоны боевых действий УЕФА не разрешил проводить встречу в городе у Азовского моря, поэтому она состоится в Одессе, на стадионе «Черноморец».
В прямой трансляции игру, которая начнется в 20:00, можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1». За 45 минут до старта матча в эфир выйдет программа «Студия Live», где приглашенные эксперты вместе с ведущим оценят шансы «Мариуполя» в предстоящем поединке со шведским клубом. Аналогично после завершения игры в «Студии Live» будут разобраны все лучшие моменты, а также в режиме реального времени участники матча поделятся своими эмоциями.
Напомню, что в первом матче, который прошел 26 июля в Стокгольме, была зафиксирована результативная ничья — 1:1. Мариупольцы вели в счете после гола в первом тайме, но хозяева смогли отыграться благодаря результативному удару на последней минуте игры. После очного матча команды провели поединки в национальных чемпионатах: «Мариуполь» дома уступил черниговской «Десне» (1:4), а «Юргорден» также на домашней арене не смог обыграть «Сундсвалль» (1:1).
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”