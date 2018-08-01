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- 11:30 Facebook вычислил российских ботов, срывающих выборы в США
Facebook вычислил российских ботов, срывающих выборы в США
Руководство социальной сети Facebook вычислило очередную группу фейковых аккаунтов, с которых, как полагают, предпринимались попытки повлиять на результаты выборов в конгресс США. Выборы назначены на ноябрь 2018 года, а через соцсети предполагалось манипулировать общественным мнением.
Социальная сеть обнаружила 32 «фейковых» аккаунта в Facebook и Instagram. Профили были удалены. Была выявлена связь между этими аккаунтами и теми, которые в свое время зарегистрировало скандальное российское «Агентство интернет-исследований». Число подписчиков некоторых аккаунтов доходило до 300 тысяч. Об этом сообщает радио Свобода.
О случившемся Facebook уведомил американских законодателей. Те признали, что используемые методы указывают на причастность россиян. «Это атака на нашу демократию. Считаю с достаточно высокой уверенностью, что … это связано с россиянами», — сказал сенатор Марк Уорнер. «Цель этих операций заключается в том, чтобы сеять раздор, недоверие и разделение (среди американцев). Россияне хотят слабой Америки», — согласен сенатор Ричард Берр.
В самом Facebook пока осторожны в оценках и говорят, что не могут прямо связать инцидент с Россией.
Напомним, ранее глава Facebook извинился перед американскими политиками и признал, что социальная сеть не сделала достаточно, чтобы не допустить манипуляций со стороны иностранных правительств, в частности России.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”