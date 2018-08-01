Украина

Банда продавала оружие через интернет: стало известно о масштабных обысках по всей Украине

Правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся поставкой и продажей нелегального оружия в Украине. Операцию провели Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины.

Правоохранители осуществили 50 обысков на территории семи областей страны, сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Так, члены организованной преступной группировки на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также его переделкой и продажей.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

В ходе обысков полиция установила места размещения мастерских, откуда изъяты металлообрабатывающие станки, детали к нарезному огнестрельному оружию (магазины, рамки со стволами, стволы, рукоятки и др.). Кроме того, правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты.

В рамках уголовного производства задержаны двое участников данной преступной группировки.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киевском метрополитене пассажир пытался провезти в рюкзаке гранату РГД-5 и патроны. В ходе опроса правоохранителями он сообщил, что является жителем Киевской области, 1995 года рождения.