Корь не отступает: поступили тревожные данные о новых случаях заболевания

Здоровье

Вспышка кори, начавшаяся в конце прошлого года, пока что не отступает. За последнюю неделю опасное заболевание было диагностировано еще у 822 человек: 352 взрослых и 470 детей.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, заболевших было на 6,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее, основания для оптимизма слабые, поскольку общая численность инфицированных с начала года уже превысила 27,5 тыс. человек. Корью заболели 11 142 взрослых и 16 360 детей. От осложнений кори умерли тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Больше всего случаев кори зафиксировано во Львовской (5260 человек) и Закарпатской области (2910 человек). Также заболевание сильно ударило по Ивано-Франковской области (2638 заболевших), Одесской области (2130) и городу Киеву (1885).

Минздрав рекомендует привить детей, которым скоро исполнится год или шесть лет. Также необходимы профилактические прививки группам риска: медработникам, учителям и преподавателям, персоналу учреждений здравоохранения, представителям силовых структур, студентам. По состоянию на 27 июля в Украине в наличии 720 тыс. доз вакцин.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», в июле в Киевской области от кори умер маленький ребенок.