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Порошенко инициирует иски к России за оккупацию Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко решил создать межведомственный координационный орган для выдвижения в адрес России иска за нанесенный ущерб на Донбассе.
«Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — написал президент в Facebook.
По его словам, этот орган предусмотрен принятым в январе сего года законом о реинтеграции Донбасса, который «четко подтверждает преданность Украины мирному урегулированию и отображает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона».
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«Ожидаю от правительства детального плана комплексного развития территорий, прилегающих к оккупированным», — написал Порошенко.
Президент Украины призвал «не медлить ни одной минуты с формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных ущербов».
Как писали «ФАКТЫ», России также предстоят судебные процессы по искам родственников погибших пассажиров сбитого малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом.
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