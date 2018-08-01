Общество

Какой будет погода в августе: синоптики обновили прогнозы

Август 2018 года будет теплее, чем обычно, а осадков на большинстве территории Украины выпадет меньше нормы. Такой прогноз озвучили специалисты Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что средняя месячная температура в августе останется в пределах +20…25°, в горных районах +17…18°, что на 2−2,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков будет ниже средних значений — около 28−75 мм. В Карпатах — до 110 мм. Только в западных областях и на юге страны количество осадков останется в пределах нормы.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине погоду будет определять антициклон Ингольф, потому ожидается сухая, жаркая погода с дневными температурами до +33 градусов. Спадет жара не раньше 6−7 августа.

Напомним, согласно данным многолетних наблюдений, максимальная температура в августе в Украине составляла 42°, в горных районах 33°. Абсолютный минимум составляет +1…7° тепла, на юге до +11°. В отдельные годы в конце августа наблюдались заморозки на почве до -2°.