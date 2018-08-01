В Херсоне устроили пожар в прокуратуре из-за жестокого нападения на активистку Гандзюк

Происшествия

В Херсонской областной прокуратуре устроили погром. Пикетировавшие здание активисты решили перепрыгнуть через турникеты и проникли в помещение. В здании сработала пожарная сигнализация, а коридоры прокуратуры в дыму.

Поводом для пикета под зданием прокуратуры стало недавнее нападение на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк — ее облили кислотой. В здание прокуратуры активисты пробрались якобы для того, чтобы найти и призвать к ответу областного прокурора Виталия Тригубенко. Об этом сообщает херсонский сайт 0552.ua.

В итоге Тригубенко встретился с участниками акции у себя в кабинете, а в здание прокуратуры прибыла полиция, чтобы вывести из помещения людей.

Согласно последним данным дело о нападении на Гандзюк квалифицировано по ч. 2. ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение с особыми мучениями). Юрист Маси Найем рассказал, что облили активистку концентрированной серной кислотой.

Также по словам юриста, при расследовании вновь аукнулась скандальная поправка в Уголовный процессуальный кодекс, требующая для экспертизы обратиться в суд и дождаться постановления суда. «Если бы сразу провели экспертизу, то стало бы понятно что это — промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И соответственно найти исполнителя, — рассказал Найем в Facebook. - На данный момент опросили ряд свидетелей. Также полиция подала ходатайство на проведение экспертизы вещественных доказательств (перчатки)».

Напомним, Гандзюк, после того как в нее плеснули кислотой, в тяжелом состоянии находится в больнице. Женщина получила химический ожог 30% тела. Активистка связывает нападение со своей общественно-политической позицией.

Фото www.0552.ua