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Украина

Отравление шаурмой в Киеве: число госпитализированных резко возросло

13:55 1 августа 2018   94
Шаурма
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве количество госпитализированных из-за отравления шаурмой достигло 50. Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По данным на 1 августа 2018 года, от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают», — рассказал он.

По словам чиновника, продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро «Лесная», «Дарница», «Оболонь» и «Почтовая площадь».

Как писали «ФАКТЫ», Госпотребслужба готова присоединиться к Нацполиции в борьбе с таким явлением, как торговля шаурмой в передвижных МАФах. Поводом для таких жестких мер стало массовое отравление шаурмой в столице.

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