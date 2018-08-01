Отравление шаурмой в Киеве: число госпитализированных резко возросло

Украина

В Киеве количество госпитализированных из-за отравления шаурмой достигло 50. Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По данным на 1 августа 2018 года, от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают», — рассказал он.

По словам чиновника, продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро «Лесная», «Дарница», «Оболонь» и «Почтовая площадь».

Как писали «ФАКТЫ», Госпотребслужба готова присоединиться к Нацполиции в борьбе с таким явлением, как торговля шаурмой в передвижных МАФах. Поводом для таких жестких мер стало массовое отравление шаурмой в столице.