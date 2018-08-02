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Врачи рассказали, какие запахи привлекают пчел, ос и шершней
Каждого человека хотя бы раз в жизни жалила пчела или оса. Но особенно опасен укус шершня: его яд считается одним из самых агрессивных. Кроме сильной боли и жжения в месте укуса, яд может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Несколько дней назад в Днепре из-за нападения шершней один мужчина умер, а другой попал в реанимацию.
— Если после укуса насекомого нарастают симптомы анафилактического шока — сильная одышка, резкая головная боль, слабость, тошнота, судороги, нужно немедленно вызвать скорую помощь, — рассказывает анестезиолог, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук Сергей Дубров. — Люди, которые сами садятся за руль и едут в ближайшую больницу, совершают ошибку: в дороге они могут внезапно потерять сознание из-за анафилактического шока. Это немедленная аллергическая реакция, при которой повышается проницаемость кровеносных сосудов, нарушается циркуляция крови в мелких сосудах, возникает спазм мышц внутренних органов. Кровь скапливается на периферии, и артериальное давление резко падает. Внутренние органы, а главное — мозг не получают достаточно кислорода, и человек теряет сознание. Крайне опасны множественные укусы, когда нападает, например, рой пчел или шершней. Анафилактический шок в таком случае может развиваться стремительно.
По словам Сергея Дуброва, чтобы замедлить поступление аллергена в общий кровоток и стремительное распространение яда по организму, надо приложить к месту укуса холод или, если насекомое ужалило в руку или ногу, чуть выше пораженной области наложить жгут. Первые действия врача тоже направлены на то, чтобы предотвратить бурное развитие аллергической реакции (применяют адреналин, антигистаминные лекарства) и нормализовать работу сердца и сосудов, дыхательной системы с помощью инфузионных растворов.
Специалисты советуют людям, которые обостренно-чувствительно реагируют на укусы пчел, ос и шершней, всегда иметь при себе антигистаминный препарат и, если порекомендует врач, — шприц-тюбик с лекарством, снимающим симптомы анафилаксии. Желательно носить и карточку, на которой указать опасный для себя аллерген — она поможет сориентироваться окружающим людям, если человек внезапно потеряет сознание. Согласно статистике, укусы насекомых стоят на втором месте среди причин анафилаксии (на первом — лекарственные препараты).
Аллергологи утверждают, что к возникновению аллергической реакции на яд пчелы, осы или шершня существует наследственная предрасположенность. Если в ответ на укус насекомого в организме вырабатывается высокий уровень иммуноглобулина Е, то сильная реакция может возникнуть уже при первом укусе. Те, кто менее склонен к аллергии, могут отреагировать при втором, третьем или последующем случае нападения насекомых. С каждым разом в организме происходит выработка и накопление антител, которые циркулируют около полугода. Чем больше антител, тем сильнее будет следующая аллергическая реакция.
— Особенно опасно, если пчела, оса или шершень ужалили человека в шею, лицо или губы, — рассказывает доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар. — Тогда симптомы аллер-гии — боль и жжение, отечность, покраснение, зуд — нарастают гораздо быстрее, чем когда укус пришелся в спину либо ногу. Еще стремительнее развивается аллергическая реакция, когда человек, не заметив насекомое в стакане сладкого компота или бокале пива, делает глоток — и пчела или оса жалит его в язык. Тогда быстро нарастает отек гортани, возникают сухой кашель, ощущение комка в горле, становится сиплым голос. Если отек гортани будет усиливаться, то может привести к удушью.
Олег Назар советует:
— Чтобы не привлекать внимание пчел, ос и шершней, лучше в теплую пору года не пользоваться парфюмом со сладким цветочным ароматом. А если не можете без него обойтись, то выбирайте для прогулок хотя бы безопасные места — вдали от цветущих растений. Платья, рубашки и блузки с яркой цветочной набивкой или красочным горохом тоже рекомендую на время отложить. При себе желательно иметь антигистаминный препарат, снимающий симптомы аллергии.
Что делать, если ужалила пчела, оса или шершень
- По возможности удалить жало. У пчелы оно имеет зазубрины, поэтому лучше использовать пинцет, чтобы не повредить капсулу с ядом.
- На место укуса приложить холод: кусочек льда или смоченную холодной водой ткань. Это замедлит распространение яда и уменьшит отечность.
- Если укус пришелся на руку или ногу, то выше места поражения можно наложить жгут.
- Внимательно следите за своим состоянием: если нарастают слабость, сонливость, бьет озноб, возникает потливость, нужно немедленно вызвать «скорую».
- Уменьшить жжение и отек помогут примочки с содовым или солевым раствором (на стакан очищенной или кипяченой и охлажденной воды — одна чайная ложка соли либо соды).
- При необходимости можно принять антигистаминное лекарство.
- Больше пить: щелочную минеральную воду без газа, простую питьевую воду, зеленый некрепкий чай.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”