Рабинович: Патриотизм должен заключаться в снижении тарифов, а не в грабеже своей страны

Украина

«Патриотизм власть имущих должен проявляться в снижении тарифов для населения, а не в грабеже своей страны», — заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в своей авторской программе «Кто кому Рабинович» в эфире телеканала «112 Украина».

«Власти опять собираются повышать тарифы. Но этого ни в коем случае нельзя делать, ведь благодаря вашей бездарной политике народ и так доведен до нищеты! Наоборот, вы обязаны снизить тарифы. Да, этим будут расстроены пять-шесть человек в Украине. Но эти люди потерпят — у них уже и так все есть. Патриотизм должен быть в тарифах, а не грабеже своей страны», — заявил Рабинович.

Отметим, ранее политик заявлял, что тарифы за последние четыре года уже повысились более чем в семь раз.

«Газ в 9,6 раза повысился, отопление — в 11,3, холодная вода — в 5,3, горячая — в 5,7. Сравните с тем, насколько выросли зарплаты! При этом прожиточный минимум, который был четыре года назад, составлял примерно 147,2 доллара. Сегодня — 66, то есть в два раза меньше. На протяжении четырех лет мы методично, надо сказать, с большим талантом, уничтожали собственную экономику», — заявил политик.

Вадим Рабинович также выступил против свободной продажи земли, заявив, что в государственной собственности находится более 12 млн гектаров земли, которые не используются по назначению. Он предложил эти земли сдать в аренду, чтобы за счет полученных средств перекрыть дефицит Пенсионного фонда и отказаться от повышения коммунальных тарифов.

«Цена аренды государственной земли колеблется от 400 до 1000 долларов в год. Возьмем близкую к минимальной — 500. Это даст бюджету дополнительно 6 млрд долларов ежегодно. И нам не надо будет поднимать тарифы, и можно будет пенсии повысить людям. Почему же власть сейчас не сдает государственные земли в аренду? Потому что эти гектары застроены сверху донизу левыми компаниями, подставными фирмами власть имущих», — подчеркнул народный депутат.

Напомним, ранее политик сообщал, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует увеличение цены на газ в 2018 году на 18%, а с 2019-го до 2021-го правительство планирует увеличивать тарифы на электроэнергию на 25% ежегодно. В свою очередь партия «За життя» презентовала обширную экономическую программу выхода страны из кризиса «Украинская мечта», которая предусматривает снижение тарифов.