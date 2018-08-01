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Кремлю не нужны: СМИ рассказали, сколько россиян сидит в тюрьмах боевиков «ДНР»-«ЛНР» на Донбассе
В российском Союзе добровольцев Донбасса (СДД на восток Украины отправил воевать более 10 тысяч граждан РФ) утверждают, что в застенках «ДНР» на данный момент содержится более 500 россиян. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Новая газета.
«Власти России не предпринимают ради освобождения наших граждан никаких действий, — объясняет собеседник в СДД. — Они — вне закона. Как только эти парни перешли границу, их просто смыло в унитаз».
Родственники и близкие россиян просят МИД РФ помочь, но в ответ им сообщают, что если бы эти лица были арестованы в Украине, то Россия оказала бы консульское содействие. А в случае с «ДНР» этого сделать не представляется возможным. В так называемых «судах» «ДНР», в свою очередь, на все жалобы предлагают обращаться «в минскую комиссию по урегулированию конфликта».
Знакомые сотрудники российских спецслужб объяснили журналистам, что «где надо» прекрасно осведомлены о проблеме. Но решать ее не собираются.
«Эти люди в России не нужны! Уже несколько лет тема Донбасса искусственно глушится. А приехавшие (из Донбасса в РФ. - Ред.) „герои“ с реальным боевым опытом, которые мало того, что в крови по уши, да еще и знают, „как на самом деле было“, — питательная среда для криминала и протестных настроений», — констатировал источник в СДД.
Напомним, в Центральноафриканской республике при загадочных обстоятельствах погибли члены российской съемочной группы, работавшие над документальным фильмом о боевиках ЧВК «Вагнер»,
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