"Суперсемейка 2" стала седьмым мультфильмом в истории, собравшим более миллиарда долларов в прокате

Шоу-бизнес

В последний день июля стало известно, что полнометражный анимационный фильм «Суперсемейка 2» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. В прокате США и Канады сборы составили 574 миллиона долларов, в остальных странах — 426,4 миллиона долларов. При этом мультик еще не показывали в Японии, Германии, Италии и Испании.

«Суперсемейка 2» стал седьмым мультфильмом в истории, которому удалось попасть в «клуб миллиардеров». До него это сделали «Ледяное сердце» (2013 год, 1 миллиард 276,5 миллиона долларов), «Посипаки» («Миньоны», 2015 год, 1 миллиард 159,4 миллиона долларов), «История игрушек 3» (2010 год, 1 миллиард 67 миллионов долларов), «Гадкий я 3» (2017 год, 1 миллиард 34,8 миллиона долларов), «В поисках Дори» (2016 год, 1 миллиард 26,6 миллиона долларов), «Зоотрополис» (2016 год, 1 миллиард 23,8 миллиона долларов).

Уже четыре фильма, вышедшие в прокат в 2018 году, собрали в кинотеатрах более миллиарда долларов. Кроме «Суперсемейки 2» это удалось картинам «Мстители: Война бесконечности» (2 миллиарда 45 миллионов долларов), «Черная пантера» (1 миллиард 346,6 миллиона долларов) и «Мир Юрского периода 2» (1 миллиард 238,6 миллиона долларов).

В «клубе миллиардеров» на сегодняшний день 36 фильмов. Первое место на протяжении многих лет удерживает «Аватар» (2009 год, 2 миллиарда 788 миллионов долларов). Половину из этих картин сняли на студии Walt Disney.