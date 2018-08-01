Происшествия

По Одессой задержали адвоката, вымогавшего миллион гривен и угрожавшего «ворами в законе» (фото)

В среду, 1 августа, полицейский спецназ задержал в городе Измаиле, на юге Одесской области, адвоката, который вымогал у клиента миллион гривен. Его задержали в момент получения части обещанного «вознаграждения».

Как сообщил начальник Одесского регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, «горе-адвокат требовал указанную сумму, а за неуплату угрожал проблемами с так называемыми «ворами в законе».

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Начальник областной полиции поблагодарил за слаженную работу Измаильский отдел полиции и прокуратуру. Отдельная благодарность — спецподразделению БПСН (батальону полиции специального назначения), бойцы которого задерживали подозреваемого.

В настоящее время уточняются все подробности и дополнительные обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе проректор госуниверситета вымогал взятку в 310 тысяч гривен.