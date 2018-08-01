- 15:49 В Мининфраструктуры готовят полную автоматизацию взвешивания грузовиков системами WiM
- 15:43 Как после погрома: в сеть попали ужасающие фото оккупированного Луганска
- 15:35 В Одессе начали проверку по факту пьяного ДТП с участием подполковника полиции
- 15:32 Дело Савченко: ГПУ объявила о завершении расследования
- 15:31 По Одессой задержали адвоката, вымогавшего миллион гривен и угрожавшего «ворами в законе»
- 15:26 Задолженность по зарплате в Украине превысила 2,7 млрд грн
- 15:21 "Суперсемейка 2" стала седьмым мультфильмом в истории, собравшим более миллиарда долларов в прокате
- 15:05 Кремлю не нужны: СМИ рассказали, сколько россиян сидит в тюрьмах боевиков «ДНР»-«ЛНР» на Донбассе
- 15:04 10-летний ребенок побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию
- 15:00 Критик Путина и противник аннексии Крыма: что убитый журналист Орхан Джемаль говорил об Украине
По Одессой задержали адвоката, вымогавшего миллион гривен и угрожавшего «ворами в законе» (фото)
В среду, 1 августа, полицейский спецназ задержал в городе Измаиле, на юге Одесской области, адвоката, который вымогал у клиента миллион гривен. Его задержали в момент получения части обещанного «вознаграждения».
Как сообщил начальник Одесского регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, «горе-адвокат требовал указанную сумму, а за неуплату угрожал проблемами с так называемыми «ворами в законе».
Читайте также: В Одессе на взятках задержаны начальник полиции и ректор музыкальной академии
Начальник областной полиции поблагодарил за слаженную работу Измаильский отдел полиции и прокуратуру. Отдельная благодарность — спецподразделению БПСН (батальону полиции специального назначения), бойцы которого задерживали подозреваемого.
В настоящее время уточняются все подробности и дополнительные обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе проректор госуниверситета вымогал взятку в 310 тысяч гривен.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”