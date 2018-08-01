Дело Савченко: ГПУ объявила о завершении расследования

Украина

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в организации террористического акта. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — заявил источник.

Сообщником народного депутата по делу проходит глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Надежду Савченко подозревают в подготовке вооруженного государственного переворота с массовыми жертвами среди мирного населения. Предположительно для его совершения она вместе с Рубаном организовала ввоз в Киев крупной партии оружия из террористической «ДНР». По информации СБУ, проверка Савченко на полиграфе подтвердила ее намерения совершить теракт в правительственном квартале и непосредственно в здании парламента.

13 июля суд продлил арест Савченко, после чего она объявила бессрочную голодовку.