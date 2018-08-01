Украина

В Одессе начали проверку по факту пьяного ДТП с участием подполковника полиции

В среду, 1 августа, начата служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвой сотрудницы полиции, врезавшейся в припаркованную машину, в Одессе.

«Происшествие случилось в ночь на 1 августа на 1-й станции Люстдорфской дороги (Киевский район города), — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции. -

Автомобиль Nissan под управлением работницы одного из городских отделов полиции столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

«Согласно результатам проверки на алкотестере, водитель Nissan находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с несогласием женщины с выводами тестирования она направлено на дополнительное медицинское обследование», — рассказали «ФАКТАМ» в полиции.

Относительно водителя-подполковника полиции составлены протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудницы полиции к дисциплинарной ответственности.

По некоторым данным, женщина-водитель — подполковник, следователь Приморского отдела полиции Наталья Марышева. В ее крови якобы было обнаружено 2,23 промилле алкоголя (норма не более 0,2 промилле), а при проведении следственных процедур женщина вела себя агрессивно.

Напомним, в связи с массовыми нарушениями на дороге с осени в Украпне планируется ввести новые способы отслеживания скоростного режима на дорогах