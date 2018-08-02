Камень может выйти из почек, если поднять что-то тяжелое, — советы уролога (видео)

Прямая линия

Если женщина, которую беспокоят частые позывы к мочеиспусканию, постоянно нервно ищет ближайший туалет, пора обращаться к урологу. Мужчине, который пару раз встает ночью, чтобы помочиться, нужно не терять время, а обращаться к этому же доктору. Как и тем, кто периодически ощущает тяжесть и дискомфорт в пояснице — возможно, это мочекаменная болезнь. Какие симптомы цистита? Когда нужна операция мужчине с аденомой простаты? Можно ли при мочекаменной болезни пить минеральную воду? На эти и другие вопросы читателей во время традиционной прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий урологическим отделением Дорожной клинической больницы № 2 Виктор Билык.

«При остром цистите принимать теплую ванну — все равно, что лечить ожог, поливая его горячей водой»

*— Здравствуйте, Виктор Иванович! Вас беспокоит Лариса из Киева. У мамы (ей 68 лет) моча идет с кровью. Мама считает, что это из-за того, что она болела раком, перенесла облучение. Она обследовалась, лечилась, но когда врач предложил сканирование мочевого пузыря, побоялась его проводить. Что делать?

— Цистоскопия (так называется сканирование мочевого пузыря с помощью эндоскопа) сейчас неуместна, ведь орган кровит. Если бы в анализе мочи не было много лейкоцитов, указывающих на воспаление, то можно заподозрить полипы или опухоли. Но у вашей мамы из-за воспалительного процесса возник геморрагический (с кровью) цистит. Нужно серьез­но пролечиться, а потом сделать УЗИ при наполненном мочевом пузыре.

— После замены суставов ей трудно ходить. Лечиться можно дома?

— Да, если процедуры (вливания через катетер в мочевой пузырь трехпроцентного колларгола — нитрата серебра) будет выполнять опытная медсестра. Кроме местного лечения, очень важно тщательно соблюдать гигиену, используя для подмывания хозяйственное мыло, которое создает щелочную среду. Конечно, надо принимать лекарства, пить отвары спорыша, крапивы, клюквенный морс.

— Цистит всегда вызывают бактерии?

— Почти, причем в 75—80 процентах случаев «виновата» кишечная палочка. Редко, но клетки слизистой мочевого пузыря воспаляются из-за облучения. Это называется лучевой цистит. Еще бывает воспаление мочевого пузыря, вызванное аллергией, — аллергический цистит. Женщина-аллергик жалуется на симптомы цистита, а обследование (УЗИ, анализ мочи и бакпосев) не находит признаков воспаления.

*— Меня зовут Ульяна, звоню из Макарова Киевской области. Уже лет десять время от времени возникает обострение цистита. Антибиотики помогают, но потом болезнь снова возвращается. Не могу нормально выспаться, отдохнуть. Что посоветуете?

— Понимаю вашу обеспокоенность. При упорном цистите возникает не только дискомфорт из-за частого болезненного мочеиспускания, но и стресс. Нарушается сон, пропадает настроение, не хочется общаться с коллегами, соседями, друзьями, вы привязаны к дому. Найти причину, по которой цистит часто повторяется, должен врач.

Длительное воспаление изменяет слизистую мочевого пузыря. Бактерий нет, лейкоциты в норме, а женщина жалуется на частые болезненные позывы к мочеиспусканию. Дело в гиперрефлекторном мочевом пузыре, который более чувствительно реагирует на мочу. Хотя ее немного — 50—100 миллилитров (а объем пузыря — 250—300), но рецепторы раздражаются, идут позывы к мочеиспусканию.

Таким пациенткам мы назначаем лекарство, блокирующее рецепторы, и все приходит в норму. Чтобы «переучить» клетки мочевого пузыря, лекарство нужно принимать хотя бы три месяца.

* — Меня зовут Светлана. Звоню из Черкасс. Уже три раза случался цистит, но я «гасила» воспаление мочегонными лекарствами, а также принимала отвары трав. Как вы относитесь к фитотерапии?

— Я тоже рекомендую пациенткам лечение травами, но только в дополнение к основной терапии. Фитотерапия хорошо помогает, если хроническое воспаление затянулось, изменилась слизистая оболочка. Антибиотик лишь убивает бактерии, а симптомы воспаления остаются, и для продолжения лечения нужно принимать травяной сбор. Он оказывает мочегонное и умеренное бактерицидное действие, при этом не вызывает дисбактериоз, как антибиотик.

— Как долго можно принимать отвары трав?

— Обычно две-три недели, но не больше месяца-полутора. Кроме отвара спорыша, почечного чая, советую клюкву, из которой полезно делать морс. Сегодня есть много различных препаратов, включающих вытяжку из клюквы. При цистите полезно любое мочегонное средство: оно хотя и не убивает бактерии, но помогает организму от них быстрее избавиться.

— Можно делать теплые ванночки?

— При хроническом цистите тепло облегчит состояние, а при остром — усилит воспалительный процесс. Это все равно, что полить ожог горячей водой.

Как уберечься от цистита Не допускать переохлаждения: не сидеть на холодном, одеваться по погоде.

Тщательно соблюдать личную гигиену.

Не задерживать опорожнение мочевого пузыря.

«Мужчина рост аденомы не ощущает, пока не нарушилось мочеиспускание»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Виктор Николаевич, 69 лет. Аденому простаты лечу, принимая лекарства. Врач говорит, что операцию делать нельзя — из-за перенесенного инфаркта и возраста. Это так?

— Инфаркт — не противопоказание к операции, а возраст тем более. Мне приходилось оперировать аденому у… 92-летнего мужчины. Нужна операция или нет, можно сказать только после полного обследования. Какое количество остаточной мочи выявило УЗИ? Какие размеры простаты?

— Уролог мне не сказал.

— Советую пройти обследование, которое предусматривает европейский протокол. Нужно выяснить объем предстательной железы (в норме она размером с грецкий орех), количество остаточной мочи, определить скорость мочеиспускания. Можете обратиться в нашу клинику урологии. Дорожная клиническая больница № 2 находится на столичном Воздухофлотском проспекте, 9. Предварительно перезвоните по телефонам: (098) 743−01−04 или (050) 728−14−04.

*— Меня зовут Анатолий, 52 года. Звоню из Каменского. Проходил медкомиссию, и уролог заподозрил аденому простаты, порекомендовал лекарство. Но меня ничего не беспокоит. Что делать?

— Не паниковать. Лекарства понадобятся спустя год-два, а то и позже. Они не предупреждают рост аденомы, а облегчают симптомы. Зачем же принимать препараты сейчас?

*— Это Степан Ильич из города Сумы, 67 лет. Аденому у меня нашли в 58 лет, а два года назад я перенес инфаркт. Врач предлагает удалить аденому. Можно ли мне делать эту операцию?

— Если после инфаркта сердце справляется со своей работой, нет отеков, указывающих на выход жидкости в ткани, то операцию делать можно. Просто врач при подготовке пациента к оперативному лечению должен учесть, какие препараты он принимает, возможно, заменить или скорректировать дозы некоторых лекарств.

— Как удаляется аденома?

— Сейчас открытые, с большим разрезом операции — редкость. Мы обычно оперируем аденому через уретру, причем убираем до капсулы, как и европейские урологи. Можно удалить аденому и частично, но тогда у пациента должен быть сильный мочевой пузырь, чтобы он хорошо сокращался и мочеиспускание восстановилось. При частичном удалении возможен рецидив.

*— Вас беспокоит Виктория из Киева. У моего папы была аденома, которую выявили в 80 лет. Я переживаю, что она может возникнуть у моих сыновей. Наследственность имеет значение?

— К сожалению, да. Если даже мужчина придерживается здорового образа жизни, не курит, не пьет, ограничивает жирную, соленую, острую пищу, занимается спортом, он будет здоровым, но аденомы избежать не удастся, коль она была у отца, деда.

— Переохлаждение способствует развитию аденомы? Отец прошел всю войну…

— Переохлаждение может приводить к воспалению предстательной железы. Кстати, аденома растет из ткани расположенного рядом с простатой семенного бугорка — парауретральных желез. Мужчина рост аденомы не ощущает, пока не нарушится мочеиспускание.

Поэтому, начиная с 40—50 лет, нужно хотя бы раз в год посещать уролога, даже если ничего не беспокоит. Врач проведет пальцевое исследование предстательной железы, назначит общий анализ крови и мочи, УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты. Обязательно нужно сделать еще один анализ — на простат-специфический антиген (PSA), который является маркером рака простаты.

Как лечится аденома Первая стадия, когда нет симптомов, — наблюдение в динамике.

Вторая — препараты растительного происхождения.

Третья — медикаменты, которые уменьшают симптомы.

Четвертая — оперативное лечение.

«Чтобы предупредить образование камней, нужно побольше пить простой кипяченой воды»

*— Прямая линия? Звонит Екатерина из Бучи Киевской области. У моего мужа (ему 63 года) на прошлой неделе вышел камень. Супруг не любит ходить по врачам, а тут пришлось лежать в госпитале. Он так настрадался, что не хочет даже делать анализы, чтобы узнать, какой вид камня. А от этого зависит питание. Как быть?

— Рацион действительно зависит от вида камней. Чаще всего встречаются ураты, образованные из солей мочевой кислоты. Вашему мужу нужно проверить ее уровень — сдать специальный анализ крови. Очень часто ураты являются первым признаком подагры. Избыток мочевой кислоты вызывает боли в суставах, их поражение, подагрические изменения в почках.

— Рентген с контрастом показал, что во второй почке тоже есть небольшой камень.

— Если камень виден на рентгене, то это оксалат, образованный из солей щавелевой кислоты. Ураты — это мягкие камни, которые далеко не всегда видны на рентгеновском снимке, поэтому нужно делать КТ. Часто бывают комбинированные камни.

Если анализ покажет повышенное содержание мочевой кислоты, следует ограничивать мясные блюда, мясопродукты, копчености. Питание должно быть разнообразным, включать овощи и фрукты. Кстати, они обладают мочегонным эффектом и могут спровоцировать отхождение камня. Также среди частых причин — чрезмерная физическая нагрузка и злоупотребление алкоголем. Чтобы предупредить образование камней, нужно пить больше воды, особенно летом. Тогда в моче будет минимальный уровень солей.

*— Могу поговорить с доктором? Это Вадим из города Каменец-Подольский. Обследование показало, что в почках есть камни. Почему возникает мочекаменная болезнь?

— Существует три-четыре теории появления камней: инфекции мочевыводящих путей, нарушение оттока мочи, нарушение обменных процессов в организме. Склонность к образованию камней также передается по наследству. Важно, что человек ест и пьет. В Украине есть эндемические районы (например, в Хмельницкой области), где в воде много солей, и у людей часто встречается мочекаменная болезнь.

Камни образуются как у мужчин, так и женщин, особенно у полных. Лишний вес ведет к повышению уровня мочевой кислоты в организме.

*— Галина из Полтавы. У мужа обнаружили мочекаменную болезнь. Ему можно на курорте пить минеральную воду?

— Лучше пить как можно больше простой кипяченой воды. Можно чай, кто какой любит — зеленый или черный, либо кофе. Полезен узвар. А вот газированные напитки, особенно сладкие, вредны.

Для профилактики образования камней полезно санаторно-курортное лечение. Лечебная вода является мочегонной. Но если есть воспаление и камни, то может болезнь обостриться.

— При мочекаменной болезни нужна операция?

— Да, если обследование показывает, что камень сам не выйдет. Один человек самостоятельно избавляется от большого, размером до сантиметра, камня, а другой не может «родить» трех-четырехмиллиметровый: мочеточник узенький.

Сегодня никто не делает открытые операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре при мочекаменной болезни. Это вчерашний день. Все вмешательства эндоскопические или вообще бесконтактные — на расстоянии от тела. Если камень внизу, очень эффективна контактная лазерная литотрипсия. Есть ультразвуковое дробление камней или перкутанное (через кожу). Мы владеем всеми методами и можем помочь больному.

Виды камней Ураты — из солей мочевой кислоты.

Оксалаты, содержащие соли щавелевой кислоты.

Фосфаты, образованные из солей фосфорных кислот.

Камни со смешанным химическим составом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»