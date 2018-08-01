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Как после погрома: в сеть попали ужасающие фото оккупированного Луганска (видео)
В СМИ попали фотографии о том, как сегодня выглядят заброшенные предприятия и финучреждения оккупированного Луганска. В 2014 году, когда жители активно покидали Луганск, закрытыми остались не только жилые дома, но предприятия, банки, фабрики.
Многие из них до сих пор стоят в запустении, медленно превращаясь в добычу для охотников за цветным металлом, сообщает «Реальная газета».
Одна местная жительница рассказала, что возле таких зданий водятся асоциальные элементы.
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«Опасно ходить там! Опасно, конечно, по вечерам», — говорит она.
Туда же ходят различные злоумышленники, которые хотят добыть информацию, в том числе, и для мошеннических целей.
По словам юриста Юрия Чудовского, банки, которые не вывезли копии документов своих клиентов (копии паспортов и идентификационных кодов), нарушили закон в части обязанностей по хранению персональных данных.
Сегодня бывшие банки и предприятия Луганска, которые «запечатывались» перед эвакуацией персонала, выглядят, как после масштабного погрома — окна разбиты, стены и двери повреждены, а оставшееся после воров имущество разброшено.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине будет создан реестр разрушений в зоне проведения антитеррористической операции. Заниматься этой работой будет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”