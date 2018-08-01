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- 15:49 В Мининфраструктуры готовят полную автоматизацию взвешивания грузовиков системами WiM
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В Мининфраструктуры готовят полную автоматизацию взвешивания грузовиков системами WiM
После того как в Украине до конца года заработают пилотные комплексы WiM (Weight-in-Motion — взвешивание в движении), Мининфраструктуры возьмется за имплементацию полностью автоматического взвешивани. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Я думаю, что уже на этом этапе уровень коррупции существенно снизится. У нас будет два фактора, которые дадут двойную гарантию. Первое — это объективная фиксация автоматической системы взвешивания в движении того или иного автомобиля с его реальными параметрами общей массы, а также — на ось. И это потом подтвердит инспектор. Если мы будем видеть, что система зафиксировала, но при этом инспектор автомобиль не остановил или вдруг остановил, но данные кардинально другие, это станет основанием для возбуждения трудового расследования против этого инспектора. То есть избежать наказания за перегруз уже не удастся», — подчеркнул Омелян.
Он добавил, что системы WiM не дают шансов для трактования результатов взвешивания. После того как системы WiM будет закреплены в законодательстве Украины, весь процесс взвешивания перейдет в автоматизированный режим, как это сегодня происходит в странах Евросоюза. Перевозчики-нарушители будут сразу же получать уведомления о штрафных санкциях за перегруженный транспорт.
В Укртрансбезопасности предложили компаниям-перевозчикам, нарушающим весовые нормы, уже сегодня подумать о том, как организовать логистику без нарушений, поскольку технически обойти WiM невозможно: комплекс перекрывает дорогу по всей ширине. А автоматизированный процесс сведет к нулю коррупционные возможности.
По словам и. о. главы «Укртрансбезопасности» Вячеслава Дидькивского, в первую очередь перевозчики могут воспользоваться возможностями железной дороги, где нет ограничений по весу. Второй вариант — дождаться принятия законопроекта «О внутренних водных путях», который регламентирует грузоперевозки по Днепру.
Дидькивский отметил, что большая часть перевозчиков уже сегодня придерживается весовых нормативов. Кроме того, часть компаний уже берется контролировать нарушителей.
«Перевозчики звонят нам и говорят: «Мы тут остановили транспортное средство с перегрузкой. Приезжайте, пожалуйста, и взвесьте его», — рассказал Дидькивский.
Он добавил, что сегодня уже нет случаев, чтобы перевозчики протестовали против систем взвешивания.
Напомним, ранее Укртрансбезопасность выступила за открытие данных взвешивания WiM для широкой общественности с целью раскрыть обществу тех, кто разрушает автомобильные дороги. Соответствующий открытый реестр уже разрабатывается. По мнению чиновников, общественное давление поможет общей системе контроля и сделает невозможным подкуп инспекторов, поскольку данные взвешивания WiM и результаты проверки автотранспорта инвестором можно будет сопоставить.
Справка
Система динамического взвешивания WiM — это комплекс оборудования, который предназначен для измерения массы движущихся грузовых автомобилей. В отличие от традиционных систем, их пропускная способность гораздо выше. Системы WiM используют специальное программное обеспечение, которое обеспечивает моментальный сбор всей необходимой информации, и способны взвешивать грузовики на скорости до 130 км/ч. Для установки первых шести площадок взвешивания в движении «Укравтодор» планирует использовать часть средств кредита Всемирного банка в рамках внедрения Проекта развития дорожной отрасли (RSDP) и Пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM).
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