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Скончалась уже вторая за лето актриса из сериалов "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей"
В четверг, 2 августа, в Санкт-Петербурге пройдет церемония прощания с популярной актрисой Людмилой Глуховой. Она умерла от рака на 55-м году жизни 29 июля. Широкому зрителю лауреат театральной премии «Золотая маска» известна прежде всего по криминальным сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
Людмила Борисовна Глухова родилась 13 апреля 1964 года. В 1987 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств. Затем училась в Санкт-Петербурге в Государственной академии театрального искусства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скоропостижной смерти актрисы Татьяны Малышицкой. Ей было 57 лет.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”