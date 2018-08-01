Шоу-бизнес

Скончалась уже вторая за лето актриса из сериалов "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей"

В четверг, 2 августа, в Санкт-Петербурге пройдет церемония прощания с популярной актрисой Людмилой Глуховой. Она умерла от рака на 55-м году жизни 29 июля. Широкому зрителю лауреат театральной премии «Золотая маска» известна прежде всего по криминальным сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Людмила Борисовна Глухова родилась 13 апреля 1964 года. В 1987 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств. Затем училась в Санкт-Петербурге в Государственной академии театрального искусства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скоропостижной смерти актрисы Татьяны Малышицкой. Ей было 57 лет.